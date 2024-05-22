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Медведчук: вести переговоры от имени Украины с 21 мая больше некому

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Вести переговоры от имени Украины о мире с 21 мая некому, заявил председатель совета движения «Другая Украина», доктор юридических наук Виктор Медведчук.

«Это должны понимать украинцы, как никто другой, что, начиная с 21 мая 2024 года, вести переговоры от имени Украины некому, а тем более — подписывать какие-либо документы», — приводит слова Медведчука РИА Новости.

Также политик отметил, что боевые действия в стране не прекратятся, пока Владимир Зеленский находится у власти.

Ранее Зеленский заявил, что срок его полномочий ещё не закончился.

Кроме того, представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз продолжит признавать легитимность Зеленского.

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