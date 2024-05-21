Стано: Евросоюз продолжит признавать легитимность Владимира Зеленского

Чиновники Евросоюза продолжат признавать легитимность Владимира Зеленского, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

По мнению Брюсселя, выборы на Украине «не представляются возможными из-за боевых действий», сказал Стано, слова которого приводит РИА Новости.

«У нас также нет никаких сомнений — это президент Зеленский», — продолжил он.

Украинский писатель Сергей Майдуков написал колонку для американского журнала Newsweek, в которой выразил мнение, что решение Зеленского не обращаться в Конституционный суд за подтверждением собственной легитимности подорвёт его авторитет на Западе.