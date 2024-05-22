Зеленский заявил, что срок его полномочий ещё не закончился

Владимир Зеленский заявил в интервью агентству Reuters, что срок его полномочий ещё не подошёл к концу.

«Мои пять лет ещё не закончились. Из-за военного положения я собираюсь продолжить», — сказал он.

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз продолжит признавать легитимность Зеленского.

Также украинский писатель Сергей Майдуков написал колонку для американского журнала Newsweek, в которой выразил мнение, что решение Зеленского не обращаться в Конституционный суд за подтверждением собственной легитимности подорвёт его авторитет на Западе.