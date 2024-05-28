Путин: на Украине предусмотрено продление полномочий Рады, но не президента
«Первое, что на виду, что мне докладывают коллеги, заключается вот в чём: Конституция Украины предусматривает продление полномочий, но только Рады. О продлении полномочий президента в Конституции Украины ничего не сказано», — сказал Путин.
Закон Украины предусматривает, что в период военного положения выборы не проводятся, напомнил глава государства.
«Но кто сказал, что они должны быть пролонгированы? Об этом в Конституции ничего нет», — подчеркнул российский лидер.
Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук отмечал, что вести переговоры от имени Украины о мире с 21 мая некому.
Вместе с этим сам Зеленский заявил, что срок его полномочий ещё не закончился.