Вопрос легитимности Владимира Зеленского требует серьёзного анализа, но известно точно, что если выборы на Украине не проводятся в период военного положения, это не значит, что президентский срок пролонгируется. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая перед журналистами.

«Первое, что на виду, что мне докладывают коллеги, заключается вот в чём: Конституция Украины предусматривает продление полномочий, но только Рады. О продлении полномочий президента в Конституции Украины ничего не сказано», — сказал Путин.

Закон Украины предусматривает, что в период военного положения выборы не проводятся, напомнил глава государства.

«Но кто сказал, что они должны быть пролонгированы? Об этом в Конституции ничего нет», — подчеркнул российский лидер.

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук отмечал, что вести переговоры от имени Украины о мире с 21 мая некому.

Вместе с этим сам Зеленский заявил, что срок его полномочий ещё не закончился.