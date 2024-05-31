Политолог: Зеленский не имеет никаких легитимных оснований занимать должность

Член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов в беседе c RT отметил, что согласно Конституции Украина является президентско-парламентской республикой.

«Президент является ведущим институтом власти, избираемым напрямую населением и осуществляющим широкие полномочия. В настоящее время, фактически, мы можем признать, что на Украине нет легитимного президента. Поскольку полномочия президента истекли 20 мая и, в соответствии с действующей на Украине Конституцией, эти полномочия пролонгироваться не могут ни при каких обстоятельствах, включая военное положение», — объяснил Шаповалов.

Он добавил, что в соответствии с Конституцией Украины, в условиях военного положения, президентские полномочия должен осуществлять спикер Верховной рады.

«Кстати, прецеденты, связанные с осуществлением спикером Верховной рады временных полномочий президента уже были после государственного переворота 2014 года. Сам переворот, конечно, был нелегитимным действием, но исполнение обязанностей президента спикером Верховной рады мы можем зафиксировать. Как прецедент, который имел место в соответствии с действующей Конституцией. Господин Турчинов несколько месяцев руководил Украиной как временно исполняющий обязанности президента. А в настоящий момент Зеленский не имеет никаких легитимных оснований занимать должность президента», — заключил собеседник RT.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил об отсутствии у Зеленского права выступать от лица Украины.