Специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT заявила о нелегитимности нынешнего киевского режима.

По словам собеседницы RT, в Конституции Украины чётко говорится о том, что если невозможно провести выборы во время военного положения, то руководство страной осуществляет спикер Верховной рады.

«То есть непосредственно тот человек, которого выбрали в качестве депутата Верховной рады. И вот спикер осуществляет управление страной, а не президент. Но эта группа людей пришла к власти в результате государственного переворота в 2014 году. Поэтому киевский режим, несмотря на то, что они провели дважды президентские выборы, Конституцию Украины нарушал ещё с 2014 года», — отметила Ярмуш.

Юрист добавила, что Зеленский занимает должность президента вопреки прямому запрету Конституции Украины, что указывает на нелегитимность киевского режима.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил об отсутствии у Зеленского права выступать от лица Украины.