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МО: средства ПВО сбили ещё два украинских БПЛА над Белгородской областью

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Российские средства противовоздушной обороны сбили ещё два беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины в небе над Белгородской областью.
МО: средства ПВО сбили ещё два украинских БПЛА над Белгородской областью
  • РИА Новости

По данными Министерства обороны России, украинские дроны были уничтожены 1 июня в период с 12:00 до 13:00 мск.

Ранее об уничтожении нескольких воздушных целей на подлёте к Белгороду сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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