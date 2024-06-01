МО: средства ПВО сбили ещё два украинских БПЛА над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны сбили ещё два беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины в небе над Белгородской областью.

РИА Новости

По данными Министерства обороны России, украинские дроны были уничтожены 1 июня в период с 12:00 до 13:00 мск. Ранее об уничтожении нескольких воздушных целей на подлёте к Белгороду сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.