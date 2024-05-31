Гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотниками: ВС России за неделю нанесли 25 групповых ударов по целям на Украине

Российские военные за минувшую неделю нанесли в общей сложности 25 ударов высокоточным оружием по объектам на Украине, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в результате поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства ПВО, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения катеров и беспилотников. Кроме того, удары нанесены по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наёмников.

В период с 25 по 31 мая ВС России нанесли 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотниками. Соответствующая информация следует из сводки Минобороны России о ходе СВО за минувшую неделю.

По данным ведомства, в результате поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства ПВО, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных БПЛА.

Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наёмников.

Авиация и средства ПВО за неделю сбили два самолёта МиГ-29 и два Су-27 воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 17 управляемых авиационных бомб HAMMER производства Франции, шесть противорадиолокационных ракет HARM производства США, шесть противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов HIMARS производства США, Vampire чешского производства и «Ольха», а также 312 беспилотников.

Обстановка в зоне СВО

Между тем подразделения группировки «Север» в ходе боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели бойцы объединения нанесли поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ и двух бригад территориальной обороны. Также отражено 20 контратак противника.

Сводка МО РФ о ходе проведении СВО за период с 25 по 31 мая

За неделю ВСУ потеряли в этом секторе до 1740 военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин, 28 автомобилей, восемь боевых машин РСЗО «Град» и Vampire, а также 29 орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населённые пункты Берестовое, Ивановка (Харьковская область) и продолжили продвижение в глубину обороны противника.

В этом секторе ВС РФ также нанесли поражение формированиям восьми соединений ВСУ и двух бригад нацгвардии Украины. Отражены 11 контратак подразделений противника.

ВСУ потеряли до 2310 военнослужащих, три танка, десять боевых бронированных машин, 35 автомобилей, две 122-мм боевые машины РСЗО «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства.

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В течение недели подразделения группировки «Юг» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двенадцати соединений ВСУ в районах н. п. Северск, Острое, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов Яр (ДНР). Также отражены две контратаки подразделений штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны.

Противник потерял до 3415 военнослужащих, четыре танка, восемь боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов ВСУ.

На минувшей неделе подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив н. п. Архангельское и Нетайлово (ДНР).

ВС России также нанесли поражение формированиям девяти соединений ВСУ и национальной гвардии Украины в районах н. п. Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородское и Селидово (ДНР). Также отражена 31 контратака штурмовых подразделений противника.

По данным российской стороны, за неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин в том числе три боевые машины пехоты Bradley производства США, 19 автомобилей, три боевые машины РСЗО «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ, двух соединений теробороны и бригады нацгвардии Украины. Кроме того, бойцы «Востока» отразили четыре контратаки формирований 72-й механизированной бригады ВСУ.

Противник потерял до 920 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевую машину РСЗО «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых пять — западного производства.

Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике двух бригад морской пехоты, трёх соединений ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии Украины.

Противник потерял до 325 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе три гаубицы М777 производства США.

Кроме того, в течение недели в плен сдались 45 украинских военнослужащих.