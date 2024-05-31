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МО: авиация и силы ПВО за неделю сбили четыре самолёта и 58 снарядов РСЗО

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Российские авиация и средства противовоздушной обороны в течение недели сбили четыре самолёта, 17 бомб HAMMER, 14 ракет ATACMS, 58 снарядов РСЗО, а также 312 БПЛА Украины.
МО: авиация и силы ПВО за неделю сбили четыре самолёта и 58 снарядов РСЗО
  • © РИА Новости / Сергей Мальгавко

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Авиацией и средствами противовоздушной обороны сбито: два самолёта МиГ-29 и два Су-27 воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 17 управляемых авиационных бомб HAMMER», — говорится в сообщении.

Кроме того, было сбито шесть противокорабельных ракет «Нептун».

Ранее в Минобороны России заявили, что за неделю российские военные нанесли 25 групповых ударов высокоточным оружием по военным объектам на Украине.

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