МО: авиация и силы ПВО за неделю сбили четыре самолёта и 58 снарядов РСЗО
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Об этом сообщили в Минобороны России.
«Авиацией и средствами противовоздушной обороны сбито: два самолёта МиГ-29 и два Су-27 воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 17 управляемых авиационных бомб HAMMER», — говорится в сообщении.
Кроме того, было сбито шесть противокорабельных ракет «Нептун».
Ранее в Минобороны России заявили, что за неделю российские военные нанесли 25 групповых ударов высокоточным оружием по военным объектам на Украине.