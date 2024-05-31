МО: за неделю нанесены 25 групповых ударов по военным объектам на Украине

За неделю российские военные нанесли 25 групповых ударов высокоточным оружием по военным объектам на Украине, сообщило Минобороны России.

«С 25 по 31 мая Вооружёнными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что были поражены командные пункты, аэродромная инфраструктура, базы горючего, цеха производства безэкипажных катеров, пункты временной дислокации.

Ранее над Белгородской областью около 12:30 мск сбили три украинских беспилотника.