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МО: за неделю нанесены 25 групповых ударов по военным объектам на Украине

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За неделю российские военные нанесли 25 групповых ударов высокоточным оружием по военным объектам на Украине, сообщило Минобороны России.
МО: за неделю нанесены 25 групповых ударов по военным объектам на Украине
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

«С 25 по 31 мая Вооружёнными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что были поражены командные пункты, аэродромная инфраструктура, базы горючего, цеха производства безэкипажных катеров, пункты временной дислокации.

Ранее над Белгородской областью около 12:30 мск сбили три украинских беспилотника.

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