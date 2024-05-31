МО: за неделю нанесены 25 групповых ударов по военным объектам на Украине
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«С 25 по 31 мая Вооружёнными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что были поражены командные пункты, аэродромная инфраструктура, базы горючего, цеха производства безэкипажных катеров, пункты временной дислокации.
Ранее над Белгородской областью около 12:30 мск сбили три украинских беспилотника.