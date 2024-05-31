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МО: группировка «Север» за неделю уничтожила до 1740 солдат ВСУ и три танка

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Группировка войск «Север» за неделю уничтожила 1740 украинских военнослужащих, три танка и девять бронемашин.
МО: группировка «Север» за неделю уничтожила до 1740 солдат ВСУ и три танка
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение недели нанесено поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ и двух бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника», — говорится в сводке ведомства.

Отмечается, что общие потери ВСУ за неделю составили до 1740 военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин, 28 автомобилей, восемь боевых машин РСЗО «Град» и Vampire, а также 29 орудий полевой артиллерии.

Также стало известно, что за неделю российские военные нанесли 25 групповых ударов высокоточным оружием по военным объектам на Украине.

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