МО: группировка «Север» за неделю уничтожила до 1740 солдат ВСУ и три танка
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Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение недели нанесено поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ и двух бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника», — говорится в сводке ведомства.
Отмечается, что общие потери ВСУ за неделю составили до 1740 военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин, 28 автомобилей, восемь боевых машин РСЗО «Град» и Vampire, а также 29 орудий полевой артиллерии.
Также стало известно, что за неделю российские военные нанесли 25 групповых ударов высокоточным оружием по военным объектам на Украине.