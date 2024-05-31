«Свидетельствует о вовлечённости в конфликт»: в Москве ответили на заявления Запада о снятии ограничений на удары по РФ

Кремль осведомлён о попытках украинских боевиков наносить удары по территории России американским оружием. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее США и европейские страны отменили ряд ограничений на применение поставленных ВСУ средств поражения. Эксперты констатируют, что Украина уже превратилась в «военную базу НАТО», поскольку без прямого участия в конфликте западных кураторов киевский режим был бы не в состоянии использовать поставляемые ему высокоточные вооружения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль осведомлён о попытках ВСУ наносить удары по территории РФ американским оружием.

«Нам известно, что в целом оружием американского производства уже осуществляются попытки нанесения ударов по российской территории», — сообщил Песков журналистам. По его словам, это «более чем красноречиво свидетельствует о степени вовлечённости Соединённых Штатов в этот конфликт».

Он также добавил, что Владимир Путин проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

Кроме того, 31 мая министр обороны РФ Андрей Белоусов информировал, что натовские советники киевского режима готовят атаки на территорию России.

«При участии натовских советников и специалистов готовятся диверсии, применяется западное вооружение для нанесения ущерба гражданской инфраструктуре и мирным жителям России», — сказал глава военного ведомства на заседании Совета министров обороны стран — участниц ОДКБ в Алма-Ате.

По словам Белоусова, на этой неделе киевский режим предпринял массированную атаку на Крымский мост с применением десяти американских баллистических ракет ATACMS.

«Буквально позавчера ночью была самая массированная атака десятью ATACMS на Крымский мост с подлётным временем менее двух минут. Все ракеты были сбиты. В результате удалось спасти сотни жизней», — подчеркнул министр.

«Безумная идея»

Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что президент США Джо Байден разрешил Киеву наносить американским оружием ограниченные удары по объектам на территории России. Отмечается, что подобное решение якобы призвано помочь ВСУ ослабить натиск российских войск в Харьковской области.

«Президент недавно поручил своей команде обеспечить Украине возможность использовать поставляемое США оружие для ведения ответного огня в Харьковской области, чтобы украинцы могли наносить ответные удары по российским силам, которые бьют по ним или готовятся нанести по ним удар», — цитирует свой источник американский телеканал CNN.

Впоследствии эту информацию подтвердили и в Госдепартаменте.

«Президент (США Джо Байден. — RT) недавно поручил своей команде дать Украине возможность использовать поставленные США вооружения в контрбатарейных целях в регионе Харькова с тем, чтобы Украина могла отвечать российским силам, атакующим или готовящимся атаковать её», — заявил РИА Новости сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

Предполагается, что удары будут наноситься по инфраструктуре материально-технического обеспечения подразделений ВС РФ, наступающих в Харьковской области. При этом Белый дом сохраняет запрет на свободное применение ВСУ ATACMS, дальность которых достигает 300 км.

Как пишет американское издание Politico, первоначально администрация Байдена опасалась эскалации украинского конфликта из-за более масштабного вовлечения США в противостояние с Россией. Однако ухудшающаяся для ВСУ ситуация в Харьковской области якобы заставила главу Белого дома изменить свою точку зрения.

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Газета The New York Times также указала, что Байден выступал категорически против использования американского оружия «за пределами украинских границ». Но сейчас, как констатирует NYT, превалирует другой подход — ограничения на применение американского вооружения могут ослабляться, если Россия будет успешно атаковать другие области Украины. Таким образом, Байден перешёл ту красную черту, которую ранее сам же и провёл, отмечают журналисты.

По данным газеты, Байден разрешил Киеву применять поставленное США оружие для ударов по России якобы под давлением своих советников и ключевых союзников.

Стоит отметить, что решение Байдена относительно ударов по РФ натовским оружием раскритиковали в самих США.

«Администрация Байдена рискует получить ещё более серьёзную эскалацию, последствиями которой может стать третья мировая», — написал конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц в соцсети Х.

Президент США Джо Байден

AP

© Yuri Gripas

Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин и вовсе назвала американского президента «сумасшедшим».

«Байден тайно разрешил Украине наносить удары по российской территории американским оружием, такая эскалация может привести нас к прямой войне с Россией. У Джо Байдена не только деменция, он ещё и сумасшедший! США должны стремиться к миру, а не к мировой войне!» — написала Тейлор Грин в соцсети X.

Напомним, 28 мая президент Франции Эммануэль Макрон выступил с утверждением, что для ВСУ необходимо снять ограничения на применение европейского оружия.

30 мая в интервью испанской газете La Vanguardia генсек НАТО Йенс Столтенберг обратил внимание, что некоторые союзники на самом деле никогда не вводили ограничений на использование передаваемых вооружений. По его словам, Киев вправе поражать военные объекты в России имеющимся у него западным оружием.

В то же время на следующий день перед началом неформальной встречи глав МИД стран — членов НАТО в Праге Столтенберг подчеркнул, что альянс рассчитывает на «ответственное использование» импортируемого оружия Украиной.

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31 мая правительство ФРГ сообщило, что Германия и другие западные страны солидарны в вопросе отмены ограничений на применение натовского вооружения для отражения атак ВС РФ в Харьковской области.

В то же время Венгрия осудила такие шаги. Так, 31 мая премьер-министр этой страны Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth не исключил, что применение западного оружия по объектам в России обернётся новыми успехами ВС РФ в продвижении вглубь украинской территории.

«Россия заявляла, что будет продвигаться на Украине до тех пор, пока не будет создана территория, через которую украинцы не смогут достреливать до... территории России и нанести вред населению и городам. То есть то, как далеко продвигаются русские, зависит от того, каким оружием бьют по территории России украинцы. Чем более мощным оружием бьют, тем дальше пойдут русские», — цитирует Орбана РИА Новости.

Глава правительства Венгрии подчеркнул, что НАТО всё глубже ввязывается в вооружённый конфликт за пределами своей территории. Политикой по Украине альянс сам создаёт «угрозу мировой войны», уверен Орбан.

В интервью чешскому телеканалу XTV венгерский премьер заявил, что Украина перестала быть независимым государством. Как считает Орбан, Киев не способен бороться с Россией самостоятельно. По его мнению, войну против Москвы «ведёт Запад через Украину».

Со своей стороны, 30 мая министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал безумными разрешения Украине наносить удары по территориям России до 2014 года.

«Я считаю безумным то, что украинцы будут бить западным оружием по территории России. Я считаю это безумной идеей, потому что, как мы видели до сих пор, Россия ответит. У России нет недостатка в боеприпасах и снаряжении, они многократно ответят», — заявил Сийярто журналистам после заседания министров торговли стран ЕС.

Прямое управление

Напомним, ранее, 28 мая, президент России Владимир Путин прокомментировал ведущиеся на Западе разговоры о возможности использовать натовское оружие для ударов по территории РФ.

Российский лидер отметил, что «высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки», и обратил особое внимание на то, что «так называемое полётное задание могут вносить только высококвалифицированные специалисты на основе этих разведданных, технических разведданных». Такие действия могут осуществляться без участия украинских военных, добавил глава государства.

«Если по одним ударным системам, по таким, как Storm Shadow, эти задания могут вноситься автоматически — полётные задания, без всякого присутствия украинских военнослужащих, — кто это делает? Это делают те, кто производит, и те, кто якобы поставляет на Украину эти ударные системы», — пояснил Владимир Путин.

Как подчеркнул 31 мая зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в ответ на агрессивные решения западных стран Москва может уничтожать любую технику и военных специалистов, которые воюют против неё.

«Вся их (западная. — RT) военная техника и специалисты, воюющие против нас, будут уничтожаться как на территории бывшей Украины, так и на территории иных стран, если оттуда наносятся удары по территории России», — написал Медведев в Telegram.

По его словам, Москва исходит из того, что все дальнобойные средства поражения, применяемые киевским режимом, «уже сегодня напрямую управляются военнослужащими стран НАТО».

«Это никакая не «военная помощь», а участие в войне против нас. И такие их действия вполне могут стать casus belli. НАТО придётся определиться, как квалифицировать последствия возможных ударов возмездия по технике/объектам/военнослужащим отдельных стран блока в контексте ст. 4 и 5 Вашингтонского договора (пункты Устава альянса, посвящённые взаимной военной помощи. — RT)», — подчеркнул Медведев.

Натовское руководство пытается маскировать вовлечение в конфликт с Россией тем, что решения относительно военной поддержки Киева принимаются отдельными западными странами, а не всем альянсом, добавил он.

«Это опасные и вредные заблуждения. Такая «индивидуальная помощь» стран НАТО против России, будь то управление своими крылатыми ракетами большой дальности или отправка контингента войск на Украину, — это серьёзная эскалация конфликта», — написал зампред Совбеза России.

Медведев пообещал, что «бывшая Украина и её союзники из числа стран НАТО получат ответ такой разрушительной силы, что сам альянс просто не сможет удержаться от вовлечения в конфликт».

Также зампред Совбеза предостерёг руководство членов альянса от иллюзий относительно неготовности ВС РФ применить ядерное оружие. Как полагает Медведев, конфликт с Западом «развивается по самому плохому сценарию».

«И это, увы, никакое не запугивание и не ядерный блеф. Нынешний военный конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию. Происходит постоянная эскалация мощи применимого натовского оружия. А потому исключить переход конфликта в его последнюю стадию сегодня не может никто», — написал Медведев.

Пуск ракеты HIMARS

globallookpress.com

© Sgt. John Schoebel

Как считают опрошенные RT эксперты, Москва не будет игнорировать практически прямое участие натовских военных специалистов в конфликте с Россией.

Как заявил в беседе с RT заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин, увеличение масштаба вмешательства может обернуться «очень серьёзными последствиями» для Запада.

«Последние действия и решения США и их союзников подводят ситуацию к той черте, когда под ударами ВС РФ вполне могут оказаться натовские объекты, которые являются источником военных угроз. Москва не оставит без ответа факты вовлечения НАТО в противостояние с Россией, включая снятие ряда запретов на применение поставленного ВСУ оружия», — считает Козюлин.

По его словам, Россия прекрасно осведомлена о том, что именно Запад обеспечивает Киев ценной разведывательной информацией.

«Натовские специалисты помогают ВСУ обслуживать переданное дальнобойное оружие, обеспечивают целеуказание, формируют полётное задание для ракет, направленных в сторону российских гражданских и военных объектов. Нет сомнений, что на Украине работают не только инструкторы. Это советники, различные технические специалисты. Они по факту являются участниками агрессии против России», — пояснил Козюлин.

В связи с этим дальнейшие действия РФ могут быть направлены на пресечение сбора разведывательной информации для ВСУ и нанесение ущерба военной инфраструктуре НАТО в разных регионах мира, говорит аналитик.

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Как пояснил в разговоре с RT кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман, за всё время украинского конфликта страны НАТО провокационными заявлениями стремятся поддерживать ситуацию неопределённости и размытой ответственности за новый виток эскалации. Однако Москва неоднократно давала понять, что «индивидуальная помощь» воспринимается ею исключительно как инструмент коллективной антироссийской политики Запада.

«В очередной раз мы наблюдаем, как альянс вроде бы никаких конкретных решений не принимал. Их озвучили отдельные участники Североатлантического договора. В НАТО исходят из того, что ответственность за действия каждого члена блок не несёт. Однако в нынешней обстановке Москва чётко заявляет, что последствия за очередную эскалацию коснутся всех её организаторов», — подчеркнул Фельдман.

Он указал, что без вовлечения Запада в конфликт с Россией Украина не смогла бы применять высокоточные средства поражения вроде ATACMS, HIMARS, Storm Shadow и SCALP. По мнению Фельдмана, Украина де-факто превратилась в военную базу НАТО, которую блок использует для ударов по РФ.