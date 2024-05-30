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В Венгрии назвали безумством возможные удары ВСУ по России западным оружием

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выступил с предупреждением в адрес Украины, что использование западного оружия для ударов по территории в глубине России может привести к ответным ударам Москвы.
В Венгрии назвали безумством возможные удары ВСУ по России западным оружием
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

На встрече с венгерскими журналистами он назвал эту идею безумной.

«Думаю, что использование западного оружия украинцами во внутренних районах России — это безумная идея, потому что, как мы видели до сих пор, русские будут наносить ответные удары и у них нет недостатка в боеприпасах», — цитирует его ТАСС.

27 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что западное оружие, переданное Украине, может быть использовано для ударов по российским авиабазам. Вслед за ним президент Франции Эммануэль Макрон выступил за то, чтобы дать Украине такое право.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия внимательно наблюдает за заявлениями об ударах вглубь её территории.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, что Россия ответит на удары оружием Запада не только по Киеву.

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