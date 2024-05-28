Госдеп: США не одобряют идею ударов ВСУ западным оружием вглубь России

США выступают против использования Украиной американского оружия для нанесения ударов вглубь России, несмотря на то, что с таким призывом выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Об этом заявил представитель Госдепа Мэттью Миллер.

«Наша политика заключалась в том, что мы не одобряем и не способствуем ударам за пределами границ Украины», — сказал чиновник.

27 мая Столтенберг заявил, что западное оружие, переданное Украине, Киев может использовать для ударов по российским авиабазам. Вслед за ним президент Франции Эммануэль Макрон выступил за то, чтобы дать Украине разрешение обстреливать западным оружием российские военные объекты, с которых наносятся удары по ВСУ.

Как подчеркнул 28 мая президент Владимир Путин, Россия внимательно наблюдает за заявлениями об ударах вглубь её территории.

Российский лидер, в частности, напомнил, что высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки, а полётное задание для таких вооружений могут вносить только высококвалифицированные специалисты на основе этих разведданных.

Полётное задание для некоторых систем готовится не украинскими военнослужащими, а представителями стран НАТО, подчеркнул президент России.

Путин подчеркнул: «Эти представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, должны отдавать себе отчёт, с чем они играют».