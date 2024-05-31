Конгрессмен: итогом разрешения ВСУ на удары по России может стать третья мировая

Решение властей США снять ограничения на применение ВСУ американских вооружений для нанесения ударов по российским территориям может привести к новой мировой войне.

Об этом в соцсети X написал конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц. Политик упрекнул администрацию президента США Джо Байдена в непоследовательности, которая «вызывает тревогу». «Администрация Байдена рискует получить ещё более серьезную эскалацию, последствиями которой может стать третья мировая», — подчеркнул конгрессмен. Ранее издание Politico написало о том, что Байден тайно разрешил Украине бить вглубь России оружием США.