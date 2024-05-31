Тейлор Грин: Байден не только страдает деменцией, он ещё и сумасшедший

Президент США Джо Байден «не только страдает деменцией», он «ещё и сумасшедший», заявила член палаты представителей Марджори Тейлор Грин.

«Байден тайно разрешил Украине наносить удары по российской территории американским оружием, такая эскалация может привести нас к прямой войне с Россией. У Джо Байдена не только деменция, он ещё и сумасшедший! США должны стремиться к миру, а не к мировой войне!» — написала конгрессвумен в X.

Газета Politico ранее сообщила, что президент США втайне дал киевским властям разрешение на нанесение ударов американским оружием вглубь территории России.

Пентагон после этого заявил, что администрация Байдена разрешила ВСУ наносить удары оружием США по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы.