США разрешили ВСУ применять их оружие по России в контрбатарейной борьбе

Пентагон заявил, что администрация американского президента Джо Байдена разрешила ВСУ наносить удары оружием США по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на представителя ведомства.

По словам источника, Байден недавно поручил обеспечить Украине возможность использовать американское оружие в целях контрбатарейной борьбы в районе Харьковской области. Сделано это было для того, чтобы украинская армия могла наносить ответные удары по ВС России, атакующим её или готовящимся её атаковать

«Позиция относительно запрета на применение (тактических баллистических ракет) ATACMS или средств дальнего поражения внутри России остаётся неизменной», — утверждал он.

Ранее издание Politico написало о том, что Байден тайно разрешил Украине бить вглубь России оружием США.