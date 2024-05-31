RT в Telegram
Подпишись

США разрешили ВСУ применять их оружие по России в контрбатарейной борьбе

Короткая ссылка
Пентагон заявил, что администрация американского президента Джо Байдена разрешила ВСУ наносить удары оружием США по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на представителя ведомства.

По словам источника, Байден недавно поручил обеспечить Украине возможность использовать американское оружие в целях контрбатарейной борьбы в районе Харьковской области. Сделано это было для того, чтобы украинская армия могла наносить ответные удары по ВС России, атакующим её или готовящимся её атаковать

«Позиция относительно запрета на применение (тактических баллистических ракет) ATACMS или средств дальнего поражения внутри России остаётся неизменной», — утверждал он.

Ранее издание Politico написало о том, что Байден тайно разрешил Украине бить вглубь России оружием США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить