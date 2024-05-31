НАТО рассчитывает на «ответственное использование» Украиной поставляемого оружия

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассчитывает на «ответственное использование» Украиной поставляемого оружия.

Об этом он сказал перед началом неформальной встречи глав МИД стран НАТО в Праге.

«Мы также рассчитываем, что всё это делается в соответствии с международным правом и ответственным образом», — цитирует РИА Новости генсека НАТО.

Ранее Столтенберг заявил, что Украина уже может использовать западное оружие для ударов по российским военным объектам, потому что ряд стран никогда не запрещали этого.