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НАТО рассчитывает на «ответственное использование» Украиной поставляемого оружия

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассчитывает на «ответственное использование» Украиной поставляемого оружия.
НАТО рассчитывает на «ответственное использование» Украиной поставляемого оружия
  • © U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Quince Bisard

Об этом он сказал перед началом неформальной встречи глав МИД стран НАТО в Праге.

«Мы также рассчитываем, что всё это делается в соответствии с международным правом и ответственным образом», — цитирует РИА Новости генсека НАТО.

Ранее Столтенберг заявил, что Украина уже может использовать западное оружие для ударов по российским военным объектам, потому что ряд стран никогда не запрещали этого.

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