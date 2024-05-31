НАТО рассчитывает на «ответственное использование» Украиной поставляемого оружия
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Об этом он сказал перед началом неформальной встречи глав МИД стран НАТО в Праге.
«Мы также рассчитываем, что всё это делается в соответствии с международным правом и ответственным образом», — цитирует РИА Новости генсека НАТО.
Ранее Столтенберг заявил, что Украина уже может использовать западное оружие для ударов по российским военным объектам, потому что ряд стран никогда не запрещали этого.