Генсек НАТО: Киев уже может поражать военные объекты в России западным оружием
Он рассказал об этом в интервью испанской газете La Vanguardia.
«Некоторые союзники на самом деле никогда не вводили ограничений, например Великобритания с крылатыми ракетами, так что это то, что уже происходит», — утверждает генсек Североатлантического альянса.
По его словам, Запад может помочь Украине реализовать её «право на защиту», в том числе путём ударов по территории России.
Ранее британский премьер-министр Риши Сунак не стал отвечать на вопрос о том, разрешает ли Лондон Киеву совершать атаку западным оружием. Он отметил, что действия ВСУ являются «их делом».