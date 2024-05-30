Генсек НАТО: Киев уже может поражать военные объекты в России западным оружием

Украина уже может использовать западное оружие для ударов по российским военным объектам, потому что ряд стран никогда не запрещал этого, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он рассказал об этом в интервью испанской газете La Vanguardia.

«Некоторые союзники на самом деле никогда не вводили ограничений, например Великобритания с крылатыми ракетами, так что это то, что уже происходит», — утверждает генсек Североатлантического альянса.

По его словам, Запад может помочь Украине реализовать её «право на защиту», в том числе путём ударов по территории России.

Ранее британский премьер-министр Риши Сунак не стал отвечать на вопрос о том, разрешает ли Лондон Киеву совершать атаку западным оружием. Он отметил, что действия ВСУ являются «их делом».