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Генсек НАТО: Киев уже может поражать военные объекты в России западным оружием

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Украина уже может использовать западное оружие для ударов по российским военным объектам, потому что ряд стран никогда не запрещал этого, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он рассказал об этом в интервью испанской газете La Vanguardia.

«Некоторые союзники на самом деле никогда не вводили ограничений, например Великобритания с крылатыми ракетами, так что это то, что уже происходит», — утверждает генсек Североатлантического альянса. 

По его словам, Запад может помочь Украине реализовать её «право на защиту», в том числе путём ударов по территории России. 

Ранее британский премьер-министр Риши Сунак не стал отвечать на вопрос о том, разрешает ли Лондон Киеву совершать атаку западным оружием. Он отметил, что действия ВСУ являются «их делом».

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