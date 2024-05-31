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Песков: ВСУ уже пытаются наносить удары по России американским оружием

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Украина уже пытается наносить удары по территории России американским оружием, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: ВСУ уже пытаются наносить удары по России американским оружием
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Нам известно, что в целом оружием американского производства уже осуществляются попытки нанесения ударов по российской территории», — заявил Песков.

Он отметил, что это «более чем красноречиво свидетельствует о степени вовлечённости Соединённых Штатов в этот конфликт».

Ранее в Пентагоне заявили, что администрация Джо Байдена разрешила ВСУ наносить удары оружием США по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы.

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