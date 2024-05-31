Песков: ВСУ уже пытаются наносить удары по России американским оружием

Украина уже пытается наносить удары по территории России американским оружием, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нам известно, что в целом оружием американского производства уже осуществляются попытки нанесения ударов по российской территории», — заявил Песков.

Он отметил, что это «более чем красноречиво свидетельствует о степени вовлечённости Соединённых Штатов в этот конфликт».

Ранее в Пентагоне заявили, что администрация Джо Байдена разрешила ВСУ наносить удары оружием США по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы.