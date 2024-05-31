Орбан: чем более мощным оружием бьют украинцы, тем дальше пойдут русские

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что ВС России будут расширять зону безопасности на Украине, если Запад начнёт поставлять Киеву более мощное оружие.

«Россия заявляла, что будет продвигаться на Украине до тех пор, пока не будет создана территория, через которую украинцы не смогут достреливать до... территории России и нанести вред населению и городам. То есть то, как далеко продвигаются русские, зависит от того, каким оружием бьют по территории России украинцы. Чем более мощным оружием бьют, тем дальше пойдут русские», — цитирует Орбана РИА Новости.

Как он уточнил в эфире венгерского радио, странам Запада «надо точно видеть», что украинцы, стреляя по российской территории, «приближают русских» к странам НАТО.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина уже может использовать западное оружие для ударов по российским военным объектам, потому что ряд стран никогда не запрещали этого.