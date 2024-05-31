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Орбан: чем более мощным оружием бьют украинцы, тем дальше пойдут русские

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что ВС России будут расширять зону безопасности на Украине, если Запад начнёт поставлять Киеву более мощное оружие.
Орбан: чем более мощным оружием бьют украинцы, тем дальше пойдут русские
  • AP

«Россия заявляла, что будет продвигаться на Украине до тех пор, пока не будет создана территория, через которую украинцы не смогут достреливать до... территории России и нанести вред населению и городам. То есть то, как далеко продвигаются русские, зависит от того, каким оружием бьют по территории России украинцы. Чем более мощным оружием бьют, тем дальше пойдут русские», — цитирует Орбана РИА Новости.

Как он уточнил в эфире венгерского радио, странам Запада «надо точно видеть», что украинцы, стреляя по российской территории, «приближают русских» к странам НАТО.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина уже может использовать западное оружие для ударов по российским военным объектам, потому что ряд стран никогда не запрещали этого.

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