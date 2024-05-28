«Бремя конфликта»: как в НАТО планируют решать проблемы со снабжением ВСУ

НАТО планирует создать новую структуру для оказания помощи Украине, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам, параметры этой организации могут быть согласованы в июле на саммите военного блока в Вашингтоне. Столтенберг добавил, что роль Североатлантического альянса в налаживании поставок оружия ВСУ должна быть усилена. Как отмечают аналитики, подобные заявления могут свидетельствовать о том, что в условиях предвыборной неопределённости в США Запад готовится к расширению роли НАТО и ЕС в обеспечении Украины оружием.

В НАТО рассматривают возможность создания специальной структуры для оказания помощи Украине, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Нам нужна более прочная, более мощная институционализированная структура для оказания поддержки (Украине. — RT). Отдельные, краткосрочные добровольные инициативы — это хорошо, но в долгосрочной перспективе нам нужно обеспечить Украине более предсказуемую и более мощную поддержку», — сказал Столтенберг на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в столице Болгарии.

Генсек добавил, что главком Объединёнными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи уже внёс практические предложения по организации такой структуры. Её бюджет пока не согласован, однако ранее Столтенберг заявлял о необходимости создать военный фонд НАТО для Украины объёмом $100 млрд.

Генсек также заявил, что в организации поставок оружия ВСУ должна быть усилена роль Североатлантического альянса.

«Рассчитываю, что к саммиту в Вашингтоне мы согласуем усиление роли НАТО в вопросах организации, обеспечения, планирования и поставки средств, чтобы гарантировать более стабильные потоки поставок на Украину», — отметил он.

Йенс Столтенберг

© NATO

В связи с этим Столтенберг подчеркнул, что НАТО «потребуется более долгосрочная готовность выделять финансовые средства» для поддержки Украины.

«Надеюсь, союзники смогут согласовать многолетние финансовые обязательства», — сказал генсек.

По мнению заведующего кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрея Кошкина, новая структура для помощи Украине создаётся, чтобы переложить основную нагрузку по снабжению ВСУ с США на страны ЕС.

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«Столтенберг — это тень Вашингтона. Он обычно артикулирует именно те предложения, которые вырабатываются в настоящее время в США. Не секрет, что Штаты бремя украинского конфликта стремятся переложить на Европу и НАТО. Поэтому не исключено, что с помощью создания новой структуры значительная часть нагрузки по обеспечению ВСУ оружием будет возложена на европейских членов НАТО», — пояснил специалист в комментарии RT.

В свою очередь, ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков полагает, что создание новой структуры является перестраховкой Запада на случай, если на президентских выборах в США победит Дональд Трамп.

«НАТО готовится к возможному ужесточению позиции Вашингтона в вопросах трансатлантических связей и взаимодействия с союзниками. Под угрозой может оказаться так называемый формат Рамштайн. Поэтому странам альянса предлагается не надеяться на помощь США и брать больше ответственности на себя в вопросе поддержки Украины. Кроме того, проатлантически настроенные политики в Европе и США пытаются таким образом сохранить НАТО в качестве одного из главных инструментов прозападной архитектуры европейской безопасности», — сказал собеседник RT.

Последствия на поле боя

В своей речи на Парламентской ассамблее НАТО Столтенберг также обратил внимание на наличие проблем со снабжением ВСУ оружием и боеприпасами.

В частности, напомнил генсек, кроме Германии, никто из членов НАТО не откликнулся на просьбу Киева нарастить поставки систем ПВО, а ЕС не смог выполнить своё обещание передать ВСУ в течение года 1 млн боеприпасов.

«США полгода согласовывали новый пакет помощи. Европейские союзники, обещавшие Украине 1 млн единиц боеприпасов, так и не поставили ей количества даже близкого к этому... Разумеется, эти пробелы, эти задержки в оказании военной помощи имели последствия на поле боя», — заявил генсек НАТО.

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О проблемах с военно-промышленным комплексом ЕС пишут и западные СМИ. Так, журнал The Economist сообщает, что нехватка взрывчатых веществ в странах Евросоюза препятствует производству вооружений и боеприпасов для нужд Украины.

Издание отмечает, что после окончания холодной войны многие европейские компании сократили объёмы выпуска взрывчатых веществ или же полностью прекратили их производство. Между тем на строительство с нуля нового завода для выпуска взрывчатых веществ может потребоваться от трёх до семи лет, пишет The Economist.

В марте этого года Еврокомиссия объявила о выделении €500 млн, чтобы нарастить производство боеприпасов. Согласно планам эта мера должна позволить ЕС добиться выпуска 2 млн снарядов ежегодно к концу 2025-го. По мнению военного эксперта и политолога Ивана Коновалова, эти планы на сегодняшний день выглядят нереалистичными.

«У ЕС сейчас не те производственные мощности, чтобы добиваться таких целей. Кроме того, этому мешает контрактная система — производители без соответствующих контрактов не могут наращивать производство. Так что эти наполеоновские планы невыполнимы в силу многих причин», — сказал эксперт в разговоре с RT.

Несколько иной точки зрения придерживается Сергей Ермаков. По его мнению, выполнимость намерений ЕС зависит от того, насколько европейцы будут готовы жертвовать своими интересами ради поддержки Киева.

«Фактически ЕС уже постепенно становится военно-политическим блоком. Так что такие планы вполне реальны. Вопрос только в том, насколько европейцы действительно будут готовы пожертвовать своими социально-экономическими реформами ради развития ВПК. Это вопрос политической воли и осмотрительности европейских политиков», — пояснил политолог.

«Рано или поздно придётся отвечать»

На пресс-конференции по итогам сессии Парламентской ассамблеи НАТО Столтенберг также призвал рассмотреть возможность снятия ограничений на удары западным оружием по объектам на территории РФ. Однако он подчеркнул, что этот вопрос не находится в компетенции НАТО — каждая страна, поставляющая ВСУ оружие, сама определяет условия его использования.

Стоит отметить, что Столтенберг не в первый раз высказывается на эту тему. Ранее в интервью The Economist он призвал союзников по НАТО «подумать, следует ли им снять некоторые ограничения, которые они наложили на использование оружия, переданного Украине».

Олаф Шольц

Gettyimages.ru

© Christoph Soeder / picture alliance

Столтенберга поддерживает Лондон, который уже разрешил Киеву наносить удары по РФ британским оружием. В частности, в майском интервью Reuters глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что у Украины есть на это право.

Однако в стане западных государств по этому вопросу нет единого мнения. Так, один из ключевых доноров ВСУ — Германия — выступила резко против такой инициативы. Не поддержал её и премьер-министр Испании Педро Санчес.

Аналогичным образом на слова генсека отреагировала премьер-министр Италии Джорджа Мелони. А итальянский вице-премьер и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини и вовсе призвал генсека извиниться или уйти в отставку.

Споры об этом идут и в администрации США. The New York Times пишет, что пока Вашингтон выступает против использования американского оружия для ударов по объектам на территории РФ, однако консенсус на этот счёт в Белом доме сейчас распадается. Главным сторонником снятия запретов называют госсекретаря Энтони Блинкена.

По словам экспертов, многие политики на Западе не поддерживают эту инициативу, поскольку опасаются негативных последствий для своих стран и себя лично.

«Они понимают, что за удары по РФ рано или поздно придётся отвечать. Причём ответ за такие решения будут держать конкретные люди, которые отдавали приказы. Поэтому большинство стран Запада не спешат прибегать к таким мерам. Кроме разве что британцев, которые думают, что они отсидятся на острове. А вот немцы, которые по своему опыту знают, какой ответ за это может последовать, избегают таких опрометчивых заявлений и шагов», — резюмировал Иван Коновалов.