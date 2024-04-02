Bloomberg: НАТО намерено создать фонд в $100 млрд для поставок оружия Киеву
- AP
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
«Столтенберг предлагает создать фонд союзнических взносов на сумму $100 млрд в течение пяти лет для Украины», — пишет агентство.
Уточняется, что, по задумке генсека, данное предложение войдёт в пакет документов, который члены объединения подпишут, когда соберутся в Вашингтоне летом.
По словам людей, знакомых с ходом дискуссии, члены альянса пока обсуждают идею Столтенберга.
Ранее в НАТО заявили, что украинские войска «в определённом смысле» ведут войну Североатлантического альянса.