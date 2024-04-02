Bloomberg: НАТО намерено создать фонд в $100 млрд для поставок оружия Киеву

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложит создать фонд в $100 млрд для поставок оружия киевскому режиму.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Столтенберг предлагает создать фонд союзнических взносов на сумму $100 млрд в течение пяти лет для Украины», — пишет агентство.

Уточняется, что, по задумке генсека, данное предложение войдёт в пакет документов, который члены объединения подпишут, когда соберутся в Вашингтоне летом.

По словам людей, знакомых с ходом дискуссии, члены альянса пока обсуждают идею Столтенберга.

Ранее в НАТО заявили, что украинские войска «в определённом смысле» ведут войну Североатлантического альянса.