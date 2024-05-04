«На фоне очередной эскалации»: почему на Западе вновь обвинили Москву в кибератаках

Посольство России в Германии назвало обвинения в отношении Москвы в кибератаках бездоказательными. Так дипломаты отреагировали на официальный протест МИД ФРГ из-за приписываемого российским хакерам взлома почты руководства СДПГ. Позицию немецкой стороны по этому вопросу поддержали в ЕС и НАТО. Эксперты, со своей стороны, констатируют, что подобные обвинения стали частью очередного этапа кампании по демонизации Москвы и раздуванию пресловутой «российской угрозы».

Посольство России в ФРГ отвергло обвинения Берлина в кибератаках.

«3 мая 2024 года временный поверенный в делах России в Германии был вызван в МИД ФРГ, где ему заявили протест в связи с якобы доказанной кибератакой «подконтрольной ГРУ» хакерской группы АРТ28 на центральный офис Социал-демократической партии Германии в 2023 году... Представитель посольства категорически отверг обвинения в причастности государственных российских структур к указанному случаю и деятельности группы АРТ28 в целом как бездоказательные и необоснованные», — указано в Telegram-канале дипломатического представительства.

В посольстве добавили, что Москва рассматривает «демарш МИД ФРГ как очередной недружественный шаг, направленный на разжигание в Германии антироссийских настроений и ведущий к дальнейшему разрушению российско-германских отношений».

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Напомним, о хакерской атаке в отношении руководства партии стало известно в июне прошлого года. Генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт сообщил тогда, что в результате взлома почтовых аккаунтов могла произойти утечка данных.

По словам представителя кабмина ФРГ Вольфганга Бюхнера, хакеры в течение долгого времени эксплуатировали неизвестную на тот момент критическую уязвимость в Microsoft Outlook и таким образом скомпрометировали несколько учётных записей электронной почты. Атака якобы была также направлена против государственных учреждений и компаний в сфере логистики, вооружений, аэрокосмической отрасли, IT-услуг, а также фондов и ассоциаций.

В начале мая этого года глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила о завершении расследования этой атаки. Ответственность за неё она возложила на Москву.

«Теперь мы можем однозначно приписать эту прошлогоднюю атаку группе APT28, которая контролируется российской секретной службой ГРУ», — сказала она в ходе визита в Австралию.

Бербок добавила, что «это совершенно неприемлемо и не останется без последствий».

«ЕС не потерпит»

Позицию Берлина поддержал и Брюссель. Внешнеполитическая служба Евросоюза 3 мая распространила заявление с осуждением действий РФ против Германии и Чехии в киберпространстве.

«Европейский союз и его государства-члены вместе с международными партнёрами решительно осуждают злонамеренную киберкампанию, проводимую контролируемым Россией субъектом современной постоянной угрозы — 28* (APT28) против Германии и Чехии», — говорится в документе.

Штаб-квартира внешнеполитической службы Евросоюза

Legion-Media

© EQRoy

В заявлении также указано, что «ЕС не потерпит такого злонамеренного поведения» — в особенности действий, направленных на деградацию европейской «критически важной инфраструктуры, ослабление социальной сплочённости — и влияние на демократические процессы, учитывая выборы этого года в Евросоюзе и более чем в 60 странах по всему миру».

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«ЕС твёрдо намерен задействовать весь спектр мер для предотвращения, сдерживания и реагирования на злонамеренное поведение России в киберпространстве», — отмечается в документе.

О каких именно мерах идёт речь, в Брюсселе не уточнили.

В заявлении также утверждается, что ранее аналогичным атакам якобы подверглись государственные учреждения, агентства и организации в других странах ЕС, в том числе в Польше, Литве, Словакии и Швеции.

В свою очередь, в Праге сообщили, что атаки на чешские госструктуры якобы проводились РФ с 2023 года. Ответственность за них МИД республики также возложил на APT28.

Осудили якобы российские кибератаки и в Североатлантическом альянсе.

«Страны НАТО признают, что Германия и Чехия возложили ответственность за злонамеренную кибердеятельность в своих странах на субъекта — злоумышленника APT28, спонсируемого Российской Федерацией, в частности Главным разведывательным управлением (ГРУ) Генерального штаба ВС Российской Федерации», — отметили в организации.

«Пропагандистский приём»

По словам аналитиков, Запад время от времени активизирует нападки на РФ из-за якобы предпринимаемых ею кибератак, а сейчас, судя по всему, началась очередная волна подобных обвинений.

«Обычно это происходит на фоне очередной эскалации в отношениях между Россией и Западом. Сейчас как раз и наступило такое обострение. Об этом свидетельствуют, например, заявления Франции о возможности отправить войска на Украину. Также активизировалась дискуссия в ЕС и США о дальнейших путях помощи киевскому режиму. На этом фоне тезис о российской угрозе снова начинает активно продвигаться Западом. Обвинения в адрес РФ в подрывной деятельности в киберпространстве как раз и призваны подкрепить эту идею», — пояснил в беседе с RT директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

При этом аналитики напомнили, что Россия сама регулярно подвергается кибератакам, число которых в последние годы заметно выросло. Так, по данным компании StormWall, количество хакерских нападений на российские предприятия возросло в I квартале 2024 года на 73% по сравнению с предыдущим годом.

В свою очередь, начальник управления информационных и коммуникационных технологий Управления делами президента России Сергей Гриневич на «Инфофоруме — Сочи 2024» в апреле этого года заявил о росте хакерских атак на российские органы власти из-за рубежа.

Символика НАТО

AP

© Sean Gallup

Как утверждает Василий Кашин, западные спецслужбы «тесно интегрированы с украинскими».

«Они совместно осуществляют попытки проникновения в российские сети, используя такие действия для поддержки украинских войск в ходе вооружённого конфликта на Украине»,— рассказал аналитик.

В свою очередь, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман усомнился в обоснованности выдвинутых Берлином обвинений в кибератаках. Аналитик назвал заявления Запада по этому поводу «верхом лицемерия в условиях, когда Европа и США открыто подталкивают Киев к ведению террористической войны против Москвы».

«В мире существует масса хакерских группировок, многие из которых напрямую связаны с ЦРУ и британской MI6. Прежде чем сыпать беспочвенными обвинениями, немецкому руководству следовало бы поискать злоумышленников среди своих заклятых друзей из блока НАТО. Вероятно, в Берлине ещё помнят, как их канцлера Ангелу Меркель прослушивали американские спецслужбы», — напомнил Фельдман в комментарии RT.

Он добавил, что «сваливание всех проблем на Россию — весьма банальный пропагандистский приём, который используется западными политиками для оправдания их непрофессионализма и глупости».

«Если они хотят защитить свои данные, то пусть вкладывают бюджетные средства в систему обеспечения кибербезопасности, а не тратят их на содержание ВСУ и режима Зеленского», — резюмировал политолог.