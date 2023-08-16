«Раскаиваюсь — поступил некрасиво»: гражданина Украины осудили за хакерские атаки на российские ресурсы

Ленинский райсуд Ростова-на-Дону приговорил украинского хакера к двум годам колонии-поселения и штрафу в размере 600 тыс. рублей за кибератаки на российские сайты. Уроженец Харцызска (ДНР) после начала СВО проводил компьютерные атаки, а впоследствии приехал в Таганрог, где неоднократно привлекался к административной ответственности. По его словам, он якобы искренне раскаивается в содеянном, поскольку был дезинформирован украинской пропагандой.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к двум годам колонии-поселения украинского хакера, уроженца города Харцызска (ДНР) 25-летнего Романа Носачёва за компьютерные атаки на российские сайты. Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 274.1 УК РФ («Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации»). Помимо лишения свободы, Носачёва обязали выплатить штраф в размере 600 тыс. рублей.

Согласно материалам дела, в инкриминируемый период Носачёв находился на территории ДНР, но был гражданином Украины и негативно относился к проводимой Россией специальной военной операции.

«Для реализации своего преступного умысла Носачёв, находясь по месту жительства, используя принадлежащую ему персональную электронно-вычислительную машину марки Lenovo B590, в мессенджере Telegram... приискал интернет-ресурс, который предназначен для блокирования путём осуществления компьютерных DDoS-атак деятельности интернет-ресурсов российских компаний, относящихся к критической информационной инфраструктуре РФ. Для его использования по принадлежности необходимо вкладку с указанным интернет-сайтом оставить открытой», — говорится в материалах суда.

Таким образом, Носачёв, имея преступный умысел, оставил вкладку открытой, осуществляя тем самым DDoS-атаку.

Согласно заключению эксперта, портал, которым пользовался Носачёв, был заведомо предназначен для неправомерного блокирования данных, содержащихся на сайтах, которые входят в перечень объектов критической информационной инфраструктуры РФ. Жертвами атак стали сайты российских банков.

В ходе следствия подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением и подтвердил своё ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

В сети выложен ролик, где программист объясняет, почему он пошёл на преступление, и раскаивается в содеянном.

«Я являюсь администратором Telegram-канала ЦИПсО (центра информационно-психологических операций. — RT). В этом Telegram-канале я совместно со своими друзьями занимался созданием инфоповодов в местной группе «Большой Харцызск», — рассказывает Носачёв. — Целью этих информационных вбросов было посеять смуту среди местного населения. Мы выступали против СВО и мобилизации в ДНР. Также я, находясь под воздействием эмоций в связи с началом СВО, совершил несколько DDoS-атак на объекты российской инфраструктуры... Я искренне раскаиваюсь в том, что сделал. Я находился под воздействием украинской пропаганды, в частности той, которую встретил в своих профессиональных сообществах. Я хотел бы извиниться перед Россией и перед всеми россиянами, потому что я действительно поступил некрасиво по отношению к России, я был дезинформирован».

По словам хакера, он поменял своё мнение после личного общения с жителями Мариуполя, которые рассказали ему, как украинские войска не выпускали мирных жителей из города.

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Несмотря на то что Носачёв признал вину и раскаялся, он всё же обжаловал вердикт. После вынесенного 30 мая 2023 года приговора он подал апелляцию. Однако в июле судья Ростовского облсуда постановил приговор Ленинского райсуда оставить без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения. В тот же день вердикт вступил в силу.

«Программирование ему нравилось»

Как выяснил RT, Носачёв в июле 2020 года окончил Донецкий национальный технический университет по специальности «инженер в области разработки компьютерного программного обеспечения».

Совмещая с учёбой, с января 2018 года он дистанционно работал в британских и американских компаниях на должности разработчика компьютерных программ. На профессиональной странице Носачёва его оценивают как отличного специалиста своего дела.

Один из бывших одногруппников Романа рассказал RT, что Носачёв в университете был троечником и душой компании.

«Роман — позитивный и весёлый раздолбай: этакий троечник, но душа компании. Программирование ему нравилось, но не все предметы. Специализируется на Java. Любит мемы на грани фола, — отмечает собеседник RT. — Работа ему нравилась, в будущем хотел переехать в Санкт-Петербург. Перестал выходить на связь, когда из ДНР попытался переехать в Питер. Хотел дом купить себе в далёком будущем. Но что-то не заладилось».

По словам одногруппника, Носачёв никогда не проявлял особой любви к Украине.

«Никогда не видел у него ярой любви к Украине. Если бы она была, то он бы уехал учиться в украинский универ, а не в дээнэровский. Ну и зачем взламывать сайты РФ, а потом переезжать в Россию?» — говорит знакомый.

По его мнению, возможно, у Носачёва были какие-то личные проблемы, из-за которых он оказался замешан в этой истории.

Как выяснил RT, незадолго до уголовного дела Носачёв несколько раз привлекался к административной ответственности в Ростовской области, где он проживал в последнее время.

Так, в ноябре прошлого года его приговорили к 15 суткам административного ареста по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудников полиции в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности).

Выйдя на свободу, Носачёв в тот же день снова умудрился набедокурить и получить новый административный арест за мелкое хулиганство.

В очередной раз программист загремел в полицию незадолго до возбуждения против него уголовного дела. 2 марта 2023 года Носачёв, «находясь в общественном месте, беспричинно приставал к проходящим мимо гражданам, сопровождал свои действия нецензурной бранью, размахивал руками, на замечания граждан не реагировал, становился ещё агрессивнее, чем выражал явное неуважение к обществу».