В России заявили о росте числа атак зарубежных хакеров на органы власти страны
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Об этом пишет ТАСС.
Гриневич отметил, что подобные атаки фиксируются Управлением делами президента и учитываются при внедрении систем защиты информации.
Он также сказал, что атаки на российские органы власти совершают не только хакерские группировки, но и иностранные спецслужбы.
Ранее постоянный представитель Белоруссии при ОДКБ Александр Гриневич на «Инфофоруме-Сочи» заявил, что Москва и Минск каждый день фиксируют информационные атаки.