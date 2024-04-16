В России заявили о росте числа атак зарубежных хакеров на органы власти страны

Начальник управления информационных и коммуникационных технологий Управления делами президента России Сергей Гриневич на «Инфофоруме-Сочи 2024» заявил о росте хакерских атак на российские органы власти из-за рубежа.

Об этом пишет ТАСС.

Гриневич отметил, что подобные атаки фиксируются Управлением делами президента и учитываются при внедрении систем защиты информации.

Он также сказал, что атаки на российские органы власти совершают не только хакерские группировки, но и иностранные спецслужбы.

Ранее постоянный представитель Белоруссии при ОДКБ Александр Гриневич на «Инфофоруме-Сочи» заявил, что Москва и Минск каждый день фиксируют информационные атаки.