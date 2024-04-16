ОДКБ: Россия и Белоруссия ежедневно фиксируют информационные атаки в свой адрес
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
Гриневич сказал, что правоохранители Союзного государства на постоянной основе отслеживают действия злоумышленников.
«Доступные для изучения материалы подтверждают активное использование информационно-коммуникационных технологий при подготовке и совершении чудовищного теракта в «Крокусе», — добавил он.
Ранее стало известно, что в России за три дня президентских выборов более 4,6 млн кибератак отразила столичная система электронного голосования.