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ОДКБ: Россия и Белоруссия ежедневно фиксируют информационные атаки в свой адрес

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Постоянный представитель Белоруссии при ОДКБ Александр Гриневич на «Инфофоруме-Сочи» заявил, что Москва и Минск каждый день фиксируют информационные атаки.
ОДКБ: Россия и Белоруссия ежедневно фиксируют информационные атаки в свой адрес
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

Гриневич сказал, что правоохранители Союзного государства на постоянной основе отслеживают действия злоумышленников.

«Доступные для изучения материалы подтверждают активное использование информационно-коммуникационных технологий при подготовке и совершении чудовищного теракта в «Крокусе», — добавил он.

Ранее стало известно, что в России за три дня президентских выборов более 4,6 млн кибератак отразила столичная система электронного голосования.

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