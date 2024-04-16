ОДКБ: Россия и Белоруссия ежедневно фиксируют информационные атаки в свой адрес

Постоянный представитель Белоруссии при ОДКБ Александр Гриневич на «Инфофоруме-Сочи» заявил, что Москва и Минск каждый день фиксируют информационные атаки.

Об этом пишет ТАСС.

Гриневич сказал, что правоохранители Союзного государства на постоянной основе отслеживают действия злоумышленников.

«Доступные для изучения материалы подтверждают активное использование информационно-коммуникационных технологий при подготовке и совершении чудовищного теракта в «Крокусе», — добавил он.

Ранее стало известно, что в России за три дня президентских выборов более 4,6 млн кибератак отразила столичная система электронного голосования.