ОШ: более 4,6 млн кибератак отразила московская система электронного голосования

Более 4,6 млн кибератак отразила столичная система электронного голосования за три дня президентских выборов.

Об этом говорится в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

Кроме того, кибератаки были направлены на инфраструктуру Общественного штаба по наблюдению за выборами президента.

В течение трёх дней средствами информационной безопасности было заблокировано почти 1,3 млн запросов к системам штаба с подозрениями на вредоносную активность.

«Часть атак велась с ботнет-сетей, также зафиксировано большое количество и прямых атак», — говорится в сообщении.

По словам замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Ильи Массуха, все атаки успешно отражены средствами кибербезопасности. Он подчеркнул, что на ход голосования кибератаки не повлияли.

Ранее председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ (ТИК ДЭГ) Олег Артамонов заявил, что явка на дистанционном электронном голосовании на президентских выборах в России составила 94%, что является абсолютным рекордом в мире.