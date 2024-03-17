Явка на ДЭГ на выборах президента России достигла рекордных 94%
- РИА Новости
По его словам, зарегистрировались в федеральной системе ДЭГ и смогли принять участие в выборах 4 767 974 избирателя.
Артамонов отметил, что «уже проголосовали 4 499 003 избирателя, точнее, получили бюллетени».
«Это явка 94 процентов, это, если мне не изменяет память, лучший результат за всю практику применения ДЭГ в России и в мире», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что уровень DDoS-атак на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в ходе выборов президента России беспрецедентен.