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Явка на ДЭГ на выборах президента России достигла рекордных 94%

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Председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ (ТИК ДЭГ) Олег Артамонов заявил, что явка на дистанционном электронном голосовании на президентских выборах в России составила 94%, что является абсолютным рекордом в мире.
Явка на ДЭГ на выборах президента России достигла рекордных 94%
  • РИА Новости

По его словам, зарегистрировались в федеральной системе ДЭГ и смогли принять участие в выборах 4 767 974 избирателя.

Артамонов отметил, что «уже проголосовали 4 499 003 избирателя, точнее, получили бюллетени».

«Это явка 94 процентов, это, если мне не изменяет память, лучший результат за всю практику применения ДЭГ в России и в мире», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что уровень DDoS-атак на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в ходе выборов президента России беспрецедентен.

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