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Памфилова заявила о беспрецедентном уровне DDoS-атак на систему ДЭГ

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Уровень DDoS-атак на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в ходе выборов президента России беспрецедентен.
Памфилова заявила о беспрецедентном уровне DDoS-атак на систему ДЭГ
  • РИА Новости

Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«В этом году мы разрешили проводить ДЭГ только 29 регионам... мы были уверены, что только такому числу мы сможем обеспечить защиту, хорошо, что мы не переборщили. Потому что тот уровень DDoS-атак, которые сейчас идут на ДЭГ, беспрецедентен», — цитирует её ТАСС.

Ранее Памфилова заявила, что многим международным наблюдателям потребовалось большое мужество, чтобы приехать для работы на выборах президента России, так как им угрожали.

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