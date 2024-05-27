Премьер Испании выступил против ударов оружием НАТО по территории России

Глава испанского правительства Педро Санчес выступил против возможного использования Украиной оружия НАТО для ударов по территории России.

Как сообщает ТАСС, на пресс-конференции у политика спросили, поддержала бы Испания применение западного вооружения для атак по территории России.

«У нас нет такой воли, такого намерения, и у меня определённо нет информации об этом», — сказал он.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее также подчеркнул, что выступает против предоставления Киеву возможности наносить удары немецким оружием по территории России.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости снять ограничения на удары ВСУ западным оружием по России.

Как отметили в Кремле, призыв Столтенберга — официальное заявление, которое увеличивает эскалацию.