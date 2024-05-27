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Премьер Испании выступил против ударов оружием НАТО по территории России

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Глава испанского правительства Педро Санчес выступил против возможного использования Украиной оружия НАТО для ударов по территории России.
Премьер Испании выступил против ударов оружием НАТО по территории России
  • Gettyimages.ru
  • © Pablo Blazquez Dominguez

Как сообщает ТАСС, на пресс-конференции у политика спросили, поддержала бы Испания применение западного вооружения для атак по территории России.

«У нас нет такой воли, такого намерения, и у меня определённо нет информации об этом», — сказал он.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее также подчеркнул, что выступает против предоставления Киеву возможности наносить удары немецким оружием по территории России.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости снять ограничения на удары ВСУ западным оружием по России.

Как отметили в Кремле, призыв Столтенберга — официальное заявление, которое увеличивает эскалацию.

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