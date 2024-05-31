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Bild: правительство ФРГ разрешило ВСУ наносить удары по России немецким оружием

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Канцлер Германии Олаф Шольц дал Украине разрешение на использование немецкого оружия для ударов по территории России, сообщает Bild. Как утверждает таблоид, это подтвердил пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
Bild: правительство ФРГ разрешило ВСУ наносить удары по России немецким оружием
  • Gettyimages.ru

«В течение последних недель Россия готовила, координировала и осуществляла атаки с позиций, прилегающих к российской границе, особенно в Харьковской области... Украина имеет право в соответствии с международным правом защищаться от этих нападений», — цитирует чиновника газета.

Как подчеркнул 28 мая президент Владимир Путин, Россия внимательно наблюдает за заявлениями об ударах вглубь её территории.

Российский лидер, в частности, напомнил, что высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки, а полётное задание для таких вооружений могут вносить только высококвалифицированные специалисты на основе этих разведданных.

Полётное задание для некоторых систем готовится не украинскими военнослужащими, а представителями стран НАТО, отметил президент России.

Путин подчеркнул: «Эти представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, должны отдавать себе отчёт, с чем они играют».

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