Bild: правительство ФРГ разрешило ВСУ наносить удары по России немецким оружием

Канцлер Германии Олаф Шольц дал Украине разрешение на использование немецкого оружия для ударов по территории России, сообщает Bild. Как утверждает таблоид, это подтвердил пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«В течение последних недель Россия готовила, координировала и осуществляла атаки с позиций, прилегающих к российской границе, особенно в Харьковской области... Украина имеет право в соответствии с международным правом защищаться от этих нападений», — цитирует чиновника газета.

Как подчеркнул 28 мая президент Владимир Путин, Россия внимательно наблюдает за заявлениями об ударах вглубь её территории.

Российский лидер, в частности, напомнил, что высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки, а полётное задание для таких вооружений могут вносить только высококвалифицированные специалисты на основе этих разведданных.

Полётное задание для некоторых систем готовится не украинскими военнослужащими, а представителями стран НАТО, отметил президент России.

Путин подчеркнул: «Эти представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, должны отдавать себе отчёт, с чем они играют».