«Исламский джихад» выразил недоверие позиции Байдена по Газе
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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление группировки.
«Мы с подозрением смотрим на предложения американской администрации», — говорится в публикации.
Отмечается, что любое предложение по Газе будет рассматриваться группировкой с позиции, которая обеспечит прекращение огня и будет отвечать интересам палестинцев.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что израильские власти передали представителям палестинского движения ХАМАС новый план прекращения огня.