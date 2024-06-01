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«Исламский джихад» выразил недоверие позиции Байдена по Газе

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Палестинская группировка «Исламский джихад» заявила о том, что не доверяет позиции президента США Джо Байдена по Газе, но обещала изучить предложения американского президента.
«Исламский джихад» выразил недоверие позиции Байдена по Газе
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление группировки.

«Мы с подозрением смотрим на предложения американской администрации», — говорится в публикации.

Отмечается, что любое предложение по Газе будет рассматриваться группировкой с позиции, которая обеспечит прекращение огня и будет отвечать интересам палестинцев.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что израильские власти передали представителям палестинского движения ХАМАС новый план прекращения огня.

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