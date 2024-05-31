Байден: Израиль передал ХАМАС новый план прекращения огня

Президент США Джо Байден заявил, что израильские власти передали представителям палестинского движения ХАМАС новый план прекращения огня.

«Израиль передал ХАМАС всеобъемлющий план, Израиль внёс новое комплексное предложение», — цитирует его РИА Новости.

По словам Байдена, данная инициатива предусматривает три этапа.

Первый этап предусматривает полное прекращение огня, вывод военных Израиля из всех населённых пунктов Газы, а также освобождение части удерживаемых ХАМАС заложников. При этом также будут освобождены из тюрем арестованные палестинцы.

Вторая фаза заключается в бессрочном прекращении боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников.

Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало реконструкции пострадавшего от боевых действий сектора Газа.

Ранее глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что «убийства и геноцид в городе Рафах» продолжаются при попустительстве США. По мнению президента Колумбии Густаво Петро, МУС должен выписать ордер на арест главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху.