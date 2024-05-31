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Байден: Израиль передал ХАМАС новый план прекращения огня

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Президент США Джо Байден заявил, что израильские власти передали представителям палестинского движения ХАМАС новый план прекращения огня.
Байден: Израиль передал ХАМАС новый план прекращения огня
  • AP

«Израиль передал ХАМАС всеобъемлющий план, Израиль внёс новое комплексное предложение», — цитирует его РИА Новости.

По словам Байдена, данная инициатива предусматривает три этапа.

Первый этап предусматривает полное прекращение огня, вывод военных Израиля из всех населённых пунктов Газы, а также освобождение части удерживаемых ХАМАС заложников. При этом также будут освобождены из тюрем арестованные палестинцы.

Вторая фаза заключается в бессрочном прекращении боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников.

Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало реконструкции пострадавшего от боевых действий сектора Газа.

Ранее глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что «убийства и геноцид в городе Рафах» продолжаются при попустительстве США. По мнению президента Колумбии Густаво Петро, МУС должен выписать ордер на арест главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху.

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