Байден: Израиль передал ХАМАС новый план прекращения огня
- AP
«Израиль передал ХАМАС всеобъемлющий план, Израиль внёс новое комплексное предложение», — цитирует его РИА Новости.
По словам Байдена, данная инициатива предусматривает три этапа.
Первый этап предусматривает полное прекращение огня, вывод военных Израиля из всех населённых пунктов Газы, а также освобождение части удерживаемых ХАМАС заложников. При этом также будут освобождены из тюрем арестованные палестинцы.
Вторая фаза заключается в бессрочном прекращении боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников.
Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало реконструкции пострадавшего от боевых действий сектора Газа.
Ранее глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что «убийства и геноцид в городе Рафах» продолжаются при попустительстве США. По мнению президента Колумбии Густаво Петро, МУС должен выписать ордер на арест главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху.