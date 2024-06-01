«Любому может грозить подобная судьба»: как в США и в мире отреагировали на обвинительный вердикт по делу Трампа

Обвинительный вердикт суда присяжных в отношении бывшего президента США Дональда Трампа подвергся критике как в самих Соединённых Штатах, так и в мире. Как заявил губернатор Флориды Рон Десантис, дело оказалось зависимым от политических взглядов представителей системы правосудия. Бизнесмен Илон Маск подчеркнул, что таким образом был нанесён «огромный ущерб доверию общественности к американской правовой системе». В Кремле процесс против Трампа расценили как попытку властей США устранить политических соперников. Аналитики, в свою очередь, отмечают, что дело против Трампа основано на слабых доказательствах.

Дело против Дональда Трампа оказалось зависимым от политических взглядов представителей американской системы правосудия, заявил губернатор штата Флорида Рон Десантис.

«Сегодняшний вердикт становится кульминацией судебного процесса, который подчинили политической воле замешанных в нём лиц: прокурор левых взглядов, судья с определёнными партийными предпочтениями, жюри присяжных, которое является отражением одного из самых либеральных анклавов Америки, — и всё это в попытке «добраться до» Дональда Трампа», — подчеркнул Десантис на своей странице в соцсети X.

По его словам, тот факт, что это дело «почти десятилетней давности вообще рассматривалось судом», свидетельствует о политически мотивированной «деградации системы правосудия в таких местах, как Нью-Йорк».

«Часто говорится, что никто не стоит выше закона, но и ниже закона тоже никто не стоит. Если бы подзащитным был не Дональд Трамп, это дело бы не рассматривалось, судья никогда бы не вынес подобных постановлений и жюри присяжных никогда бы не вынесло обвинительный приговор», — уверен Десантис.

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Как он отметил, в Соединённых Штатах верховенство права должно соблюдаться беспристрастно, объективно, «не становясь заложником политической повестки какого-то судилища».

Ситуацию вокруг Трампа также прокомментировал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, написавший под постом Десантиса «отлично сказано». Маск также полагает, что в данном случае действительно был нанесён «огромный ущерб доверию общественности к американской правовой системе».

«Если бывший президент может быть привлечён к уголовной ответственности по такому тривиальному поводу — мотивированному политикой, а не правосудием, — тогда любому может грозить подобная судьба», — отметил бизнесмен в соцсети Х.

Со своей стороны, американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс назвал нарушением основного закона и вмешательством в выборы обвинительное решение по делу против бывшего президента США о фальсификации деловой документации.

«Данное решение — попрание принципа верховенства права и нашей Конституции. Демократы выдумали уголовное преступление, чтобы «добраться до Трампа» при помощи прокурора, которого спонсировал Сорос, и судьи, который финансировал Байдена, подтасовавших всё дело, чтобы получить такой исход», — указал Вэнс на своей странице в соцсети X.

По его словам, исход выборов 2024 года решит американский народ, а не «коррумпированные судьи и прокуроры».

В свою очередь, член палаты представителей Марджори Тейлор Грин заявила, что она не видит, чтобы сегодня в эфире крупных вещательных компаний взяли интервью хоть у одного человека, который должным образом выразил бы недовольство американцев обвинительным приговором Трампу.

Сторонники Дональда Трампа

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© Alon Skuy

«Вы понятия не имеете, что по этому поводу действительно думают люди… Американский народ оскорблён всем этим и (действиями. — RT) всех причастных, и больше всего он оскорблён людьми, которые сидят сложа руки и ничего не делают, чтобы это остановить», — подчеркнула она в соцсети X.

Против вердикта Трампу выступил и журналист Такер Карлсон. При этом он полагает, что бывший лидер США одержит победу на президентских выборах в ноябре 2024 года, «если его не убьют» до этого момента.

«Устранение политических соперников»

Напомним, накануне, 30 мая, жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, однако оно не лишает его права участвовать в выборах президента.

Сам Трамп после обвинительного вердикта провозгласил себя политзаключённым. Он утверждает, что преследование имеет лишь политическую подоплёку и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.

Однако в Белом доме, комментируя обвинительный вердикт, отметили, что «уважают верховенство закона».

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В то же время происходящее вокруг бывшего американского президента осудили не только в США. Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Трампа продолжать борьбу.

«Пусть народ вынесет свой вердикт в ноябре», — приводит слова венгерского премьера РИА Новости.

Позднее министр транспорта и инфраструктуры Италии, вице-премьер Маттео Сальвини заявил в эфире итальянского Radio 1, что процесс над Дональдом Трампом является политическим, и сравнил его с судебным преследованием бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.

В Кремле назвали обвинения против Трампа попыткой американских властей устранить политических соперников.

«Если в целом говорить про Трампа, то, что там идёт фактически устранение политических соперников всеми возможными законными и незаконными средствами, — это очевидно», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что это «видно всему миру невооружённым взглядом».

«Шаткая доказательная база»

По мнению экспертов, обвинительный вердикт против Трампа трудно трактовать как-то иначе, чем преследование по политическим мотивам.

«Это решение беспокоит его сторонников, поскольку в первую очередь оно бьёт по позициям Трампа как кандидата в президенты в колеблющихся штатах, хотя их и не так уж много. Например, в том же самом Иллинойсе. В то же время демократы понимают, что подобные решения увеличивают антирейтинг Байдена в исконно республиканских штатах, но, исходя из особенностей американской политической системы, борьба идёт в основном за колеблющиеся штаты», — отметил в беседе с RT замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов.

Он также не исключил, что демократы преподнесут Трампу ещё далеко не один «неприятный сюрприз» в ходе предвыборной гонки.

«И чем ближе к ноябрю, тем больше будет подобных неприятностей для Трампа, которые будут бить по его популярности именно в колеблющихся штатах», — говорит Семибратов.

Сторонники Дональда Трампа

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© Spencer Platt

Впрочем, политолог-американист Малек Дудаков не считает, что даже такое «политизированное и избирательное правосудие» в отношении Трампа может кардинальным образом повлиять на президентскую гонку в США.

«На рейтингах Трампа это в какой-то степени скажется, но, как мы видим, большинство американцев уже определились с выбором, и очень небольшая доля граждан внимательно следит за этим процессом. Поэтому какие-то репутационные издержки для Трампа будут, но не очень значимые. Однако при этом, если всё-таки суд решит ограничить передвижение бывшего президента по стране, что теоретически вероятно, он не сможет ездить по Америке, заниматься агитацией, и это, конечно, осложнит ведение его президентской кампании», — сказал Дудаков в комментарии RT.

По словам политолога, после оглашения приговора 11 июля Трамп может стать первым экс-президентом США, осуждённым по уголовному делу.

«В этом случае действительно прокуроры использовали слабую и шаткую доказательную базу, стремясь признать Трампа виновным, хотя это должно было рассматриваться как гражданский иск и ему должен был грозить только штраф. Очевидно, что у прокурора в Нью-Йорке была задача просто осудить Трампа каким угодно способом», — считает Дудаков.

Он также спрогнозировал, что в дальнейшем Трамп будет подавать на апелляцию, чтобы снять с себя все обвинения.

«При этом хорошая новость для бывшего президента заключается в том, что по другим уголовным делам подвижек пока нет и до выборов их вряд ли стоит ожидать», — заключил Дудаков.