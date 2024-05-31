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Сальвини: процесс над Трампом является политическим

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Министр транспорта и инфраструктуры Италии, вице-премьер Маттео Сальвини считает, что процесс над кандидатом в президенты США Дональдом Трампом является политическим.
Сальвини: процесс над Трампом является политическим
  • AP

Такое мнение Сальвини выразил в эфире итальянского Radio 1. 

«Судя по тому, что я прочитал, это политический процесс, как и многие другие, которые происходили в Италии в последние годы», — сказал вице-премьер. 

Он сравнил происходящее с Трампом с судебным преследованием бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. 

Ранее Трамп провозгласил себя политзаключённым после того, как присяжные вынесли вердикт по делу о фальсификации документов. 

Жюри присяжных признало экс-президента США виновным в подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. 

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