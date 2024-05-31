Сальвини: процесс над Трампом является политическим

Министр транспорта и инфраструктуры Италии, вице-премьер Маттео Сальвини считает, что процесс над кандидатом в президенты США Дональдом Трампом является политическим.

Такое мнение Сальвини выразил в эфире итальянского Radio 1.

«Судя по тому, что я прочитал, это политический процесс, как и многие другие, которые происходили в Италии в последние годы», — сказал вице-премьер.

Он сравнил происходящее с Трампом с судебным преследованием бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.

Ранее Трамп провозгласил себя политзаключённым после того, как присяжные вынесли вердикт по делу о фальсификации документов.

Жюри присяжных признало экс-президента США виновным в подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.