Песков назвал обвинения против Трампа попыткой устранить соперников
- РИА Новости
«Если в целом говорить про Трампа, то, что там идёт фактически устранение политических соперников всеми возможными законными и незаконными средствами, — это очевидно», — заявил Песков.
По словам Пескова, это «видно всему миру невооружённым взглядом».
Ранее жюри присяжных признало Трампа виновным в подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег порноактрисе Сторми Дэниэлс.
Трамп назвал это решение «позором».