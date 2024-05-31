RT в Telegram
Подпишись

Песков назвал обвинения против Трампа попыткой устранить соперников

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения против экс-президента США Дональда Трампа попыткой американских властей устранить политических соперников.
Песков назвал обвинения против Трампа попыткой устранить соперников
  • РИА Новости

«Если в целом говорить про Трампа, то, что там идёт фактически устранение политических соперников всеми возможными законными и незаконными средствами, — это очевидно», — заявил Песков.

По словам Пескова, это «видно всему миру невооружённым взглядом».

Ранее жюри присяжных признало Трампа виновным в подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Трамп назвал это решение «позором».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить