Песков назвал обвинения против Трампа попыткой устранить соперников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения против экс-президента США Дональда Трампа попыткой американских властей устранить политических соперников.

«Если в целом говорить про Трампа, то, что там идёт фактически устранение политических соперников всеми возможными законными и незаконными средствами, — это очевидно», — заявил Песков.

По словам Пескова, это «видно всему миру невооружённым взглядом».

Ранее жюри присяжных признало Трампа виновным в подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Трамп назвал это решение «позором».