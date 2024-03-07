Лидеры гонки: Трамп и Байден победили в большинстве штатов на праймериз в «супервторник»

Дональд Трамп и Джо Байден одержали победу в большинстве штатов на праймериз в «супервторник», свидетельствуют экзитполы. Трамп лидирует в 14 из 15 штатов, в ряде которых он получил около 80%. Его единственный конкурент за номинацию от Республиканской партии, бывшая постпред США в ООН Никки Хейли выиграла в штате Вермонт, но вышла из гонки. В то же время Байден объявлен победителем первичных выборов в 15 штатах, но он проиграл на одной территории — Американском Самоа. Сейчас начинается борьба за «электоральное болото» — колеблющиеся штаты, которые как раз и предопределят исход президентских выборов в США, считают аналитики.

45-й президент США Дональд Трамп и действующий глава Белого дома Джо Байден победили на праймериз в «супервторник». Об этом свидетельствуют экзитполы американских СМИ, а также данные агрегатора соцопросов RealClearPolitics.

Трамп лидирует в 14 из 15 штатов, в ряде которых он получил около 80%. Его единственный конкурент за номинацию от Республиканской партии, бывшая постпред США в ООН Никки Хейли выиграла только в одном штате — либеральном Вермонте. Позднее она сообщила о приостановке участия в президентской гонке.

В то же время Байден объявлен победителем первичных выборов в 15 штатах. Однако он проиграл на одной территории — Американском Самоа — малоизвестному кандидату Джейсону Палмеру.

«Сегодня миллионы избирателей по всей стране сделали так, чтобы их голоса услышали, показав, что готовы противостоять радикальному плану Дональда Трампа, призванному отбросить нас назад. Каждому поколению американцев на том или ином этапе придётся защищать демократию. Это наша борьба», — прокомментировал Байден результаты «супервторника».

В свою очередь, и Трамп оценил итоги состоявшихся внутрипартийных выборов республиканцев, заявив, что пережил «прекрасный и воодушевляющий день».

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«Мы победим на этих выборах, потому что у нас нет выхода... если мы на них проиграем, то останемся без страны!» — подчеркнул Трамп.

По его словам, политика нынешнего главы государства привела к тому, что мир смеётся над Соединёнными Штатами, где «города захлестнула преступность» со стороны мигрантов, попавших в страну «из-за Байдена». Как отметил Трамп, США можно считать государством третьего мира из-за отсутствия безопасной границы и нечестных выборов. Он назвал Байдена худшим президентом в истории Соединённых Штатов, где инфляция «уничтожает средний класс». Экс-президент напомнил, что его показатели в опросах выше, чем у Байдена. Согласно данным RealClearPolitics по состоянию на 4 марта 2024 года, Трампа готовы поддержать на предстоящих президентских выборах 47,5% опрошенных американцев, тогда как Байдена — 45,5%.

«Супервторник», который в этом году выпал на 5 марта, — наиболее важный день внутрипартийных выборов, на которых сторонники Республиканской и Демократической партий голосуют за претендентов, желающих выдвинуться в кандидаты на пост президента США.

Праймериз и кокусы республиканцев прошли в 15 штатах: Алабаме, Аляске, Арканзасе, Вермонте, Вирджинии, Калифорнии, Колорадо, Массачусетсе, Миннесоте, Мэне, Оклахоме, Северной Каролине, Теннесси, Техасе и Юте.

У демократов «супервторник» также охватил 15 штатов: Айову, Вермонт, Северную Каролину, Вирджинию, Алабаму, Мэн, Массачусетс, Оклахому, Теннесси, Техас, Арканзас, Колорадо, Миннесоту, Калифорнию и Юту, а также территорию — Американское Самоа.

Праймериз будут длиться ещё несколько месяцев. Общенациональное голосование на президентских выборах пройдёт 5 ноября. На 17 декабря запланировано голосование коллегии выборщиков, результаты которого утвердит конгресс США 6 января 2025 года. Новый президент вступит в должность 20 января.

Против Трампа

Как отметил американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян, в ходе американского «супервторника» окончательно определилась пара основных кандидатов в рамках президентской гонки в США.

«При этом если у Трампа ещё была хоть какая-то альтернатива до выхода Хейли из гонки, то у Байдена вообще не было серьёзных конкурентов среди демократов. Мы даже не помним фамилии тех людей, которые периодически выскакивали с непонятными заявлениями, претендуя на то, что они будут тоже баллотироваться на президентский пост», — рассказал эксперт в беседе с RT.

Ордуханян прокомментировал и выступление Байдена после объявления результатов «супервторника», назвав слова американского лидера «крайне популистскими».

«То, что вещает глава Белого дома о готовности миллионов американцев противостоять якобы «радикальному плану» Трампа, притянуто за уши. По последним опросам понятно, что сейчас гораздо больше людей проголосуют за 45-го президента, нежели за Байдена», — сказал аналитик.

В свою очередь, в разговоре с RT профессор Института медиа НИУ ВШЭ кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев подчеркнул, что главный тезис Байдена в предвыборной кампании — американцам необходимо проголосовать даже не за него, а «против Трампа».

Результаты голосования в Вирджинии — победа Трампа

AP

«В президентской кампании главы Белого дома и экс-президента наблюдается противостояние глобализма и изоляционизма. В данном случае Трамп — это носитель национальной идеи. Однако не стоит думать, что экс-лидер не будет помогать Украине, не станет давить на Китай. Здесь вопрос приоритетов. Если Байден ставит во главу угла внешнюю политику, в частности помощь режиму на Украине в ущерб американской экономике, а также поддержку Тайваня, то для Трампа Америка — прежде всего. Его приоритет — защита границ США, а не Украины. И судя по недавним опросам, большей популярностью у американцев пользуются именно идеи Трампа», — заметил Ордуханян.

Борьба за «электоральное болото»

Эксперты также отмечают, что результаты «супервторника» были предопределены решением Верховного суда Соединённых Штатов, который запретил исключать кандидатуру Трампа из бюллетеней для голосования в Колорадо и Мэне.

Напомним, власти этих двух штатов пытались добиться, чтобы Трампа не допустили до праймериз. Чиновники объясняли это тем, что экс-президент был якобы причастен к «мятежу» — штурму Капитолия 6 января 2021 года. Однако накануне «супервторника» Верховный суд встал на сторону бывшего главы Белого дома и постановил, что судьи не могут принимать решение о снятии того или иного кандидата с выборов. Трамп назвал этот вердикт «большой победой для Америки». Он призвал Байдена не использовать «прокуроров и судей для преследования» по политическим мотивам».

Как отмечают аналитики, пока вопрос о снятии Трампа с голосования в Колорадо и Мэне «был подвешен», Никки Хейли рассматривалась очень многими избирателями-республиканцами «как резервный кандидат».

«Часть электората экс-президента в этих двух штатах была готова отдать свои голоса за Хейли, если бы Трампа исключили из бюллетеней. Однако этого не произошло, и после решения Верховного суда никакого смысла в том, чтобы голосовать за Хейли, просто не осталось. Это предопределило результаты голосования», — сказал Дмитрий Евстафьев.

У демократов и вовсе наблюдается «кадровый кризис» в партии, поэтому у Байдена нет «даже таких конкурентов», считает эксперт.

«Но я обращу внимание на такой феномен, как Западное Самоа, — это подмандатная территория Соединённых Штатов, и там тоже выбирают кандидатов на демократические праймериз. Байден там проиграл совершенно малоизвестному человеку. Видимо, там просто нет чётко выстроенной партийной машины демократов, как в 15 штатах, где глава Белого дома одержал победу», — добавил Евстафьев.

Что же касается Трампа, то его позиции в рамках президентской гонки будут во многом зависеть от того, кого он выберет на роль вероятного вице-президента, считает Евстафьев.

«Чтобы победить политическую машину Байдена, которая готова на любые фальсификации и будет вести кампанию с позиции «голосуй за Байдена, потому что он не Трамп», Трампу нужна сильная кандидатура. В этом случае она сможет принести ему дополнительные голоса, помимо твёрдых трампистов. Сейчас начинается борьба за электоральное болото — колеблющиеся штаты, которые как раз и предопределят исход президентских выборов в США. И в этой гонке вполне может победить Трамп», — заключил эксперт.