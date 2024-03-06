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Никки Хейли объявила о выходе из президентской гонки в США

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Американский политик Никки Хейли останавливает участие в президентской гонке в США. Об этом в среду, 6 марта, объявила сама экс-постпред Соединённых Штатов при ООН.
Никки Хейли объявила о выходе из президентской гонки в США
  • Gettyimages.ru

Как сообщает CNN, заявление Хейли прозвучало во время её выступления в Южной Каролине. По словам экс-постпреда США при ООН, ей хотелось, чтобы голоса американцев были услышаны.

«Я сделала это. Я не сожалею», — отметила Хейли, добавив, что, несмотря на отказ от участия в президентской гонке, она не перестанет говорить о том, во что верит.

О планах Хейли объявить о приостановке своего участия в президентской гонке ранее сообщила газета The Wall Street Journal.

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