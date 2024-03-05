«Большая победа»: как решение суда о допуске Трампа к праймериз в Колорадо повлияет на его позиции в президентской гонке
Дональда Трампа допустили к участию в праймериз в штатах Колорадо и Мэн
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Экс-президент США Дональд Трамп выступил со специальным обращением в связи с решением Верховного суда, отменившим его недопуск к предварительным выборам в штате Колорадо. Этот вердикт Трамп назвал «большой победой для Америки».
«Хочу начать со слов благодарности Верховному суду за его сегодняшнее единодушное решение. Это было очень важное и качественно проработанное решение, которое, думаю, существенно поможет сплотить нашу страну, в чём она нуждается, — сказал Трамп. — Они (судьи. — RT) работали над этим долго и упорно и, честно говоря, очень оперативно приняли решение, о котором будут вспоминать и через сто, и через двести лет».
Власти отдельных штатов не вправе решать судьбу Трампа как кандидата в президенты на федеральных выборах, посчитали судьи.
«Избиратели могут убрать человека из гонки очень быстро. Но суду этим заниматься не следует. И Верховный суд увидел это очень чётко, — сказал Трамп. — Большинство штатов были бы очень рады видеть моё имя в бюллетенях, но некоторые нет. И им этого не хочется по политическим соображениям».
Трамп также заявил, что он «подвергается преследованию со стороны Байдена», подчеркнув, что каждое дело против него «полностью координируется с Белым домом».
«Президент Байден, во-первых, перестаньте использовать (государственные институты. — RT) как оружие (политической борьбы. — RT). Боритесь своими силами! Не используйте прокуроров и судей для преследования оппонента, чтобы попытаться навредить ему ради вашей победы на выборах», — призвал он.
После обнародования вердикта, связанного с ситуацией в Колорадо, власти штата Мэн отозвали своё решение об отстранении Трампа от праймериз.
Основанием для снятия Трампа с президентской гонки суды в ряде американских штатов посчитали его якобы причастность к «мятежу» — штурму Капитолия 6 января 2021 года.
Дело Трампа
Напомним, ещё в мае 2023 года член палаты представителей США республиканка Марджори Тейлор Грин заявляла о намерении демократов во время предвыборной кампании использовать тему штурма Капитолия против Трампа. По её словам, 6 января 2021 года — «самый политизированный день в американской истории». Она подчеркнула, что более тысячи человек «стали задержанными, обвиняемыми, заключёнными и до сих пор ожидают суда» в связи с этими событиями и расследованием Минюста, «ставшего оружием в руках демократов».
Позднее Минюст США предъявил обвинения Трампу по трём пунктам в деле о штурме Капитолия.
- Выборы в США
- AFP
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Со своей стороны Трамп завил, что предъявление ему таких обвинений — это «преследование» по политическим мотивам.
«Ничто не сможет помешать»
Как отметил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, решения Верховного суда относительно допуска или недопуска Трампа к предварительным выборам в штате Колорадо «ждали уже очень давно» как республиканцы, так и демократы.
«На это решение возлагали очень большие надежды в Демпартии и администрации Байдена, но их старания по снятию Трампа с праймериз в Колорадо не увенчались успехом. То же самое произошло и в штате Мэн. Это имеет принципиально важное значение и является колоссальной политической победой Трампа, которая укрепляет его позиции в президентской гонке. Не говоря уже о том, что вопрос о его выдвижении кандидатом от Республиканской партии практически решён», — рассказал Васильев в комментарии RT.
Аналитик пояснил, что в Верховном суде приняли решение в пользу Трампа, по всей видимости опасаясь массовых протестов и недовольства населения.
«Там, судя по всему, также побоялись возникновения ситуации, при которой власти «красных» штатов могли бы начать деятельность по снятию Байдена с предвыборной кампании. Последнее могло бы разрушить всю политическую систему Соединённых Штатов», — пояснил Васильев.
Верховный суд США решил не принимать на себя ответственность за последствия исключения из предвыборной гонки главного оппонента Джо Байдена, считает кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.
«Если бы каждый штат получил возможность самовольно определять перечень кандидатов, допущенных к участию в президентских выборах, то США столкнулись бы с угрозой для своего государственного единства. Легитимность общенациональных выборов была бы поставлена под сомнение. Теперь же у Трампа имеются веские юридические основания противостоять в судах любым попыткам его отстранения от участия в праймериз и кокусах Республиканской партии на местах», — отметил эксперт в беседе с RT.
Как полагает политолог-американист Малек Дудаков, попытки демократов снять Трампа с выборов на основании его якобы причастности «к мятежу» 6 января 2021 года «не имели никакого отношения к реальному закону».
«Штурм Капитолия не был мятежом, а Трампа никто не признавал мятежником, поэтому снимать его с выборов было бы неправильно. Кроме того, судьи сами фактически признали, что попытки отдельных штатов снять Трампа с выборов во всей стране не являются демократичными. Всё закончилось успехом Трампа, это прецедентное решение. То же самое будет в штате Иллинойс — его кандидатура и там будет восстановлена в списках», — отметил Дудаков в комментарии RT.
Впрочем, дело об участии Трампа в организации штурма Капитолия пока нельзя считать закрытым, сходятся во мнении эксперты.
«Хотя совокупность улик указывает на то, что он не отдавал своим сторонникам команды о силовом захвате власти, но лояльные демократам обвинители ещё попытаются выставить бывшего президента США идейным вдохновителем восстания недовольных избирателей и будут настаивать на его косвенной вине в беспорядках, случившихся 6 января 2021 года», — сказал Фельдман.
- Верховный суд США
- Gettyimages.ru
- © Robert Nickelsberg
Однако, по его словам, в любом случае эти усилия демократов будут тщетными.
«Уже ничто не сможет помешать Трампу стать кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах. Так называемый супервторник, когда в большинстве штатов проходят предварительные выборы, обещает стать моментом его триумфа», — считает Фельдман.
Схожего мнения придерживается и Дудаков. По его словам, решение Верховного суда о возвращении Трампа в списки штата Колорадо на праймериз позволяет экс-лидеру США «заморозить все следственные мероприятия» по его уголовным делам.
«Таким образом, вердикты по основным уголовным делам будут вынесены только после выборов. И в случае победы Трампа у него будет возможность от всего этого отбиться», — заключил Дудаков.