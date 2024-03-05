«Большая победа»: как решение суда о допуске Трампа к праймериз в Колорадо повлияет на его позиции в президентской гонке

Экс-президент США Дональд Трамп выступил с обращением в связи с решением Верховного суда, которое отменило его недопуск к предварительным выборам в штате Колорадо. Трамп назвал этот вердикт «большой победой для Америки». Он также призвал главу Белого дома Джо Байдена прекратить использовать государственные институты как оружие политической борьбы. По его словам, каждое судебное дело против него «полностью координируется с Белым домом». Власти штата Мэн также отозвали решение об отстранении Трампа от участия в первичных выборах. По мнению экспертов, старания демократов по снятию бывшего главы Белого дома с предварительных выборов не увенчались успехом и это политическая победа Трампа, которая укрепляет его позиции в президентской гонке.

Экс-президент США Дональд Трамп выступил со специальным обращением в связи с решением Верховного суда, отменившим его недопуск к предварительным выборам в штате Колорадо. Этот вердикт Трамп назвал «большой победой для Америки».

«Хочу начать со слов благодарности Верховному суду за его сегодняшнее единодушное решение. Это было очень важное и качественно проработанное решение, которое, думаю, существенно поможет сплотить нашу страну, в чём она нуждается, — сказал Трамп. — Они (судьи. — RT) работали над этим долго и упорно и, честно говоря, очень оперативно приняли решение, о котором будут вспоминать и через сто, и через двести лет».

Власти отдельных штатов не вправе решать судьбу Трампа как кандидата в президенты на федеральных выборах, посчитали судьи.

«Избиратели могут убрать человека из гонки очень быстро. Но суду этим заниматься не следует. И Верховный суд увидел это очень чётко, — сказал Трамп. — Большинство штатов были бы очень рады видеть моё имя в бюллетенях, но некоторые нет. И им этого не хочется по политическим соображениям».

Трамп также заявил, что он «подвергается преследованию со стороны Байдена», подчеркнув, что каждое дело против него «полностью координируется с Белым домом».

«Президент Байден, во-первых, перестаньте использовать (государственные институты. — RT) как оружие (политической борьбы. — RT). Боритесь своими силами! Не используйте прокуроров и судей для преследования оппонента, чтобы попытаться навредить ему ради вашей победы на выборах», — призвал он.

После обнародования вердикта, связанного с ситуацией в Колорадо, власти штата Мэн отозвали своё решение об отстранении Трампа от праймериз.

Основанием для снятия Трампа с президентской гонки суды в ряде американских штатов посчитали его якобы причастность к «мятежу» — штурму Капитолия 6 января 2021 года.

Дело Трампа

Напомним, ещё в мае 2023 года член палаты представителей США республиканка Марджори Тейлор Грин заявляла о намерении демократов во время предвыборной кампании использовать тему штурма Капитолия против Трампа. По её словам, 6 января 2021 года — «самый политизированный день в американской истории». Она подчеркнула, что более тысячи человек «стали задержанными, обвиняемыми, заключёнными и до сих пор ожидают суда» в связи с этими событиями и расследованием Минюста, «ставшего оружием в руках демократов».

Позднее Минюст США предъявил обвинения Трампу по трём пунктам в деле о штурме Капитолия.

Выборы в США

AFP

© Samuel Corum

Со своей стороны Трамп завил, что предъявление ему таких обвинений — это «преследование» по политическим мотивам.

«Ничто не сможет помешать»

Как отметил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, решения Верховного суда относительно допуска или недопуска Трампа к предварительным выборам в штате Колорадо «ждали уже очень давно» как республиканцы, так и демократы.

«На это решение возлагали очень большие надежды в Демпартии и администрации Байдена, но их старания по снятию Трампа с праймериз в Колорадо не увенчались успехом. То же самое произошло и в штате Мэн. Это имеет принципиально важное значение и является колоссальной политической победой Трампа, которая укрепляет его позиции в президентской гонке. Не говоря уже о том, что вопрос о его выдвижении кандидатом от Республиканской партии практически решён», — рассказал Васильев в комментарии RT.

Аналитик пояснил, что в Верховном суде приняли решение в пользу Трампа, по всей видимости опасаясь массовых протестов и недовольства населения.

«Там, судя по всему, также побоялись возникновения ситуации, при которой власти «красных» штатов могли бы начать деятельность по снятию Байдена с предвыборной кампании. Последнее могло бы разрушить всю политическую систему Соединённых Штатов», — пояснил Васильев.

Верховный суд США решил не принимать на себя ответственность за последствия исключения из предвыборной гонки главного оппонента Джо Байдена, считает кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

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«Если бы каждый штат получил возможность самовольно определять перечень кандидатов, допущенных к участию в президентских выборах, то США столкнулись бы с угрозой для своего государственного единства. Легитимность общенациональных выборов была бы поставлена под сомнение. Теперь же у Трампа имеются веские юридические основания противостоять в судах любым попыткам его отстранения от участия в праймериз и кокусах Республиканской партии на местах», — отметил эксперт в беседе с RT.

Как полагает политолог-американист Малек Дудаков, попытки демократов снять Трампа с выборов на основании его якобы причастности «к мятежу» 6 января 2021 года «не имели никакого отношения к реальному закону».

«Штурм Капитолия не был мятежом, а Трампа никто не признавал мятежником, поэтому снимать его с выборов было бы неправильно. Кроме того, судьи сами фактически признали, что попытки отдельных штатов снять Трампа с выборов во всей стране не являются демократичными. Всё закончилось успехом Трампа, это прецедентное решение. То же самое будет в штате Иллинойс — его кандидатура и там будет восстановлена в списках», — отметил Дудаков в комментарии RT.

Впрочем, дело об участии Трампа в организации штурма Капитолия пока нельзя считать закрытым, сходятся во мнении эксперты.

«Хотя совокупность улик указывает на то, что он не отдавал своим сторонникам команды о силовом захвате власти, но лояльные демократам обвинители ещё попытаются выставить бывшего президента США идейным вдохновителем восстания недовольных избирателей и будут настаивать на его косвенной вине в беспорядках, случившихся 6 января 2021 года», — сказал Фельдман.

Верховный суд США

Gettyimages.ru

© Robert Nickelsberg

Однако, по его словам, в любом случае эти усилия демократов будут тщетными.

«Уже ничто не сможет помешать Трампу стать кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах. Так называемый супервторник, когда в большинстве штатов проходят предварительные выборы, обещает стать моментом его триумфа», — считает Фельдман.

Схожего мнения придерживается и Дудаков. По его словам, решение Верховного суда о возвращении Трампа в списки штата Колорадо на праймериз позволяет экс-лидеру США «заморозить все следственные мероприятия» по его уголовным делам.

«Таким образом, вердикты по основным уголовным делам будут вынесены только после выборов. И в случае победы Трампа у него будет возможность от всего этого отбиться», — заключил Дудаков.