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Трамп заявил о большой победе для США на фоне допуска до праймериз в Колорадо

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил о «большой победе для Америки» на фоне решения Верховного суда разрешить ему участвовать в праймериз в штате Колорадо.
Трамп заявил о большой победе для США на фоне допуска до праймериз в Колорадо
  • AP

«Большая победа для Америки!» — написал Трамп в Truth Social.

4 марта Верховный суд США разрешил Дональду Трампу принять участие в первичных выборах республиканцев в штате Колорадо.

Случай, когда Трампа не допустили к участию в праймериз республиканцев в штате Колорадо, стал первым в истории Соединённых Штатов, когда суд вынес решение, исходя из Четырнадцатой поправки к Конституции, и запретил кандидату в президенты участвовать в первичных выборах на территории штата.

При этом сообщалось, что, если решение не утвердит Верховный суд, политик сможет участвовать в первичных выборах.

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