Верховный суд США разрешил Трампу избираться в штате Колорадо
- AP
- © Joe Raedle
Теперь Трамп восстановлен в праве на то, чтобы присутствовать в избирательных бюллетенях на голосовании в этом штате. Как пишет Associated Press, таким образом суд отклонил попытки властей штата запретить Трампу избираться в Колорадо в связи с делом о штурме Капитолия.
Случай, когда Трампа не допустили к участию в праймериз республиканцев в штате Колорадо, стал первым в истории Соединённых Штатов, когда суд вынес решение, исходя из Четырнадцатой поправки к Конституции, и запретил кандидату в президенты участвовать в первичных выборах на территории штата.
При этом сообщалось, что, если решение не утвердит Верховный суд, политик сможет участвовать в первичных выборах.