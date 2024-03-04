Верховный суд США разрешил Трампу избираться в штате Колорадо

Верховный суд США разрешил Дональду Трампу принять участие в первичных выборах республиканцев в штате Колорадо.

Теперь Трамп восстановлен в праве на то, чтобы присутствовать в избирательных бюллетенях на голосовании в этом штате. Как пишет Associated Press, таким образом суд отклонил попытки властей штата запретить Трампу избираться в Колорадо в связи с делом о штурме Капитолия.

Случай, когда Трампа не допустили к участию в праймериз республиканцев в штате Колорадо, стал первым в истории Соединённых Штатов, когда суд вынес решение, исходя из Четырнадцатой поправки к Конституции, и запретил кандидату в президенты участвовать в первичных выборах на территории штата.

При этом сообщалось, что, если решение не утвердит Верховный суд, политик сможет участвовать в первичных выборах.