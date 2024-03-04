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Госсекретарь Мэна отозвала решение об отстранении Трампа от участия в праймериз

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Госсекретарь штата Мэн Шенна Беллоуз отозвала решение об отстранении экс-президента США Дональда Трампа от участия в праймериз штата 5 марта после аналогичного решения Верховного суда США в Колорадо.
Госсекретарь Мэна отозвала решение об отстранении Трампа от участия в праймериз
  • globallookpress.com
  • © CNP / AdMedia

«Верховный суд США постановил, что отдельные штаты не имеют полномочий обеспечивать соблюдение третьего раздела Четырнадцатой поправки в отношении федеральных ведомств. В соответствии с моей присягой и обязательством следовать закону и конституции, я отказываюсь от своего решения», — говорится в заявлении госсекретаря.

4 марта Верховный суд США разрешил Дональду Трампу принять участие в первичных выборах республиканцев в штате Колорадо.

Трамп заявил о «большой победе для Америки» на фоне решения Верховного суда разрешить ему участвовать в праймериз в штате Колорадо.

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