Трамп назвал праймериз в «супервторник» воодушевляющим днём
Об этом информирует Fox News.
«Это был прекрасный день и вечер, невероятный миг в истории нашей страны», — сказал бывший американский лидер.
По данным телеканала, согласно прогнозам, Трамп одержал победу на праймериз Республиканской партии в 11 из 15 штатов.
Ранее в AP заявили, что Трамп побеждает на праймериз республиканцев в штатах Алабама и Массачусетс.
Также сообщалось, что президент США Джо Байден проиграл малоизвестному кандидату Джейсону Палмеру по итогам состоявшихся собраний партийных активистов (кокусов) Демократической партии в Американском Самоа — заморской территории Соединённых Штатов.