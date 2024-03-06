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Трамп назвал праймериз в «супервторник» воодушевляющим днём

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Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал предварительные результаты состоявшихся внутрипартийных выборов республиканцев, заявив, что пережил «прекрасный и воодушевляющий день».

Об этом информирует Fox News.

«Это был прекрасный день и вечер, невероятный миг в истории нашей страны», — сказал бывший американский лидер.

По данным телеканала, согласно прогнозам, Трамп одержал победу на праймериз Республиканской партии в 11 из 15 штатов.

Ранее в AP заявили, что Трамп побеждает на праймериз республиканцев в штатах Алабама и Массачусетс.

Также сообщалось, что президент США Джо Байден проиграл малоизвестному кандидату Джейсону Палмеру по итогам состоявшихся собраний партийных активистов (кокусов) Демократической партии в Американском Самоа — заморской территории Соединённых Штатов.

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