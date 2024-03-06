AP: Трамп побеждает на праймериз республиканцев в штатах Алабама и Массачусетс
Такой прогноз опубликовало агентство Associated Press.
По его данным, в Алабаме Трамп по итогам подсчёта первых голосов набирает 85,6%, а в штате Массачусетс — 61,7%.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден проиграл малоизвестному кандидату Джейсону Палмеру по итогам состоявшихся собраний партийных активистов (кокусов) Демократической партии в Американском Самоа — заморской территории Соединённых Штатов.
Также стало известно, что Трамп встретился с американским предпринимателем Илоном Маском в тот момент, когда кандидат в президенты пытается привлечь спонсоров.