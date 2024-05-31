Быстрее ожиданий: за счёт чего Россия вошла в четвёрку крупнейших экономик мира

Объём ВВП России продолжает уверенно расти даже на фоне всех сохраняющихся вызовов, а властям удаётся находить способы для минимизации внешних рисков. Так в Кремле прокомментировали обновлённые данные Всемирного банка о вхождении РФ в четвёрку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Как подсчитали в организации, ещё в 2021 году страна обошла Германию и Японию в глобальном рейтинге, уступив лишь Китаю, США и Индии, а в 2022-м и 2023-м удержала занятую позицию. Добиться таких результатов во многом удалось за счёт эффективных мер по борьбе с последствиями пандемии и западных санкций, считают в Минэкономразвития.

Экономика России динамично растёт и даже в условиях внешнего давления продолжает демонстрировать «положительные сдвиги». Об этом в пятницу, 31 мая, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

«Безусловно, темпы роста нашей экономики... очень положительные. Экономика развивается быстро. Ведётся очень серьёзная работа правительством, экономическим блоком для этого. При этом, конечно же, существуют определённые вызовы… макро- и микроэкономического плана, но изыскиваются методы минимизации всех рисков», — подчеркнул Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал новость о вхождении России в четвёрку крупнейших экономик мира по объёму ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности (ППС). Согласно обновлённым расчётам Всемирного банка, ещё в 2021 году РФ сумела обойти Германию и Японию в глобальном рейтинге, уступив лишь Китаю, США и Индии.

Более того, в 2022 и 2023 годах Москва застолбила за собой эту позицию, увеличив отрыв от Берлина и Токио. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы ВБ.

По данным организации, с 2016 по 2020 год Китай, США, Индия, Япония и Германия неизменно оставались пятью крупнейшими экономиками мира по ППС, а Россия занимала только шестое место. Причём до недавнего времени считалось, что в 2021-м РФ удалось подняться только на пятую строчку, опередив ФРГ.

На этом фоне в начале апреля 2024-го президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для вхождения страны в четвёрку экономических лидеров мира по ППС к 2030 году. Впрочем, последние оценки Всемирного банка указывают на то, что поставленная главой государства задача уже выполнена.

РИА Новости

Поясним: ВВП по паритету покупательной способности — это общая стоимость всех произведённых товаров и услуг, вычисленная с учётом различий в уровне цен и валютных курсов в разных странах. Проще говоря, ППС показывает, как много одних и тех же товаров или услуг можно купить в каждой стране на одну и ту же сумму, например на доллар. Считается, что этот индикатор лучше отражает реальную ситуацию в экономике.

В борьбе с пандемией и санкциями

Отметим, что Всемирный банк периодически пересчитывает ВВП по ППС для всех стран, чтобы отобразить глобальные экономические изменения. Как полагают в Минэкономразвития РФ, новые данные ВБ о подъёме России в мировом рейтинге свидетельствуют об эффективности всех принятых государством мер по борьбе с последствиями COVID-19 и западных санкций.

«В пандемию… была оказана поддержка гражданам и бизнесу в острую фазу кризиса. Меры… были сфокусированы на наиболее пострадавших отраслях, а также МСП. Это позволило сохранить бизнес и рабочие места», — отметил глава Минэка Максим Решетников.

В результате, по его словам, в 2020 году на фоне всех карантинных ограничений экономический спад в России составил всего 2,7% и оказался даже менее глубоким, чем в развитых странах (-3,9%). Более того, уже в 2021-м ВВП РФ полностью отыграл пандемийные потери и прибавил почти 6%, также опередив по этому показателю развитые государства (+5,7%).

В 2022 году, после начала СВО, западные страны стали объявлять о беспрецедентных по своему масштабу экономических санкциях против России и за прошедшее время ввели уже свыше 18 тыс. различных ограничений (по информации специализированной базы данных Castellum.AI). Это больше, чем против Ирана, Сирии, КНДР, Белоруссии, Венесуэлы, Мьянмы и Кубы, вместе взятых.

Рестрикции затронули многие сферы экономики, в частности энергетику, авиацию, торговлю, банковскую отрасль и финансовый сектор. Кроме того, была заморожена почти половина золотовалютных резервов России (на $300 млрд), а ряд международных компаний объявили об уходе из РФ.

В этих условиях некоторые аналитики изначально предрекали российскому ВВП обвал на 10—25% в 2022 году. Тем не менее экономика прошла санкционный период даже лучше, чем пандемию, за счёт антикризисных инициатив президента и правительства, рассказал Решетников.

«Все меры принимались с учётом мнения бизнеса, деловых объединений, обратной связи от регионов. Так, несмотря на беспрецедентные санкции против России, в 2022 году спад нашей экономики составил всего 1,2%, а в 2023 году экономика России выросла на 3,6%... То есть не просто компенсировала падение, но и перешла в уверенный рост. В результате за период 2021—2023 годов экономика России выросла на 8,4%» — добавил министр.

РИА Новости

© Кирилл Каллиников

Как рассказала RT ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, значительную поддержку российской экономике оказало и удорожание нефти. Хотя Запад попытался ограничить прибыль Москвы от продажи энергоресурсов за счёт введения так называемого потолка цен, большинство стран мира не стали присоединяться к этой инициативе и продолжили покупать сырьё у РФ по взаимовыгодным скидкам.

Также по теме «Остаются высокими и поддерживают экономику»: нефтегазовые доходы бюджета России за год выросли почти вдвое С начала 2024 года доходы бюджета РФ от продажи энергоресурсов увеличились почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023-го и...

«Российский бизнес очень быстро смог перенаправить потоки экспорта с Запада на Восток и Юг, прежде всего в Китай и Индию, где партнёры и контрагенты гораздо надёжнее. Определённую роль здесь сыграл и преимущественно сырьевой характер российской экономики: потоки сырья перенаправить из одних стран в другие гораздо проще, чем, например, потребительские товары», — пояснила собеседница RT.

Более того, по её словам, с уходом из страны многих зарубежных брендов Россия начала активнее заниматься импортозамещением. Одновременно экономике существенно помогают бюджетные субсидии и гособоронзаказ, стимулирующий развитие обрабатывающих отраслей промышленности.

«Немалую роль сыграло и введённое ранее эмбарго на поставки многих продуктов питания из западных стран. То есть продовольственную безопасность Россия себе обеспечила ещё очень давно, поддержав отечественных сельхозпроизводителей, что тоже отразилось на экономике», — добавила Мильчакова.

Наряду с этим преодолеть последствия санкций России помогли скоординированные действия правительства и Центробанка, в результате которых стране удалось избежать финансового кризиса. Об этом RT рассказал экономист и директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.