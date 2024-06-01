«Самый беззащитный контингент»: ФСБ опубликовала документы о вербовке нацистами советских детей

К Международному дню защиты детей ФСБ РФ обнародовала документы, свидетельствующие о попытках нацистских спецслужб использовать советских подростков для разведывательно-диверсионных действий в тылу Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Юношей и девушек отбирали в концлагерях, заманивая их в разведшколы продуктами и чистой одеждой. Для идеологической обработки их возили на экскурсии в европейские города, кормили в ресторанах и убеждали, что СССР якобы считает врагами узников концлагерей. Гитлеровцев не интересовала дальнейшая судьба юных диверсантов, которых они возвращали на родину, вручив им взрывчатку и провизию. Впрочем, эффект от такой вербовки оказался слабым: многие молодые советские граждане добровольно сдавались контрразведке, оказавшись в тылу Красной армии. Сегодня методы вербовки молодёжи, аналогичные гитлеровским, активно использует Киев, говорят эксперты.

К Международному дню защиты детей Федеральная служба безопасности России публикует документы, разоблачающие действия гитлеровских спецслужб по вербовке советских подростков для разведывательно-диверсионной деятельности в тылу Красной армии в годы Великой Отечественной войны. На сайте ведомства размещены сообщения спецслужб СССР и протоколы допросов коллаборациониста, причастного к попыткам нацистов превратить детей в диверсантов.

Аморальные поступки

В первые месяцы Великой Отечественной войны особые отделы (ОО) НКВД СССР выявили факты заброски нацистами в тыл Красной армии советских подростков с разведывательно-диверсионными заданиями. Следствие выяснило, что на временно оккупированной территории СССР под видом детских домов германские спецслужбы создавали разведывательные школы.

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«В младшей группе было до 20 детей в возрасте 7—10 лет, в том числе две девочки. В старшей группе было до 30 детей в возрасте 11—15 лет. Детей приучали к ведению разведывательной работы. На занятиях им объясняли, как начертить план расположения огневых точек, штабов, орудий, танков, пулемётов, автомашин, кавалерии. В старшей группе, кроме того, обучали обращению с оружием, гранатами, минированию железнодорожных линий», — отмечал, говоря об одном из таких «детдомов» в Бобруйске, начальник ОО Юго-Западного фронта старший майор государственной безопасности Николай Селивановский в своей докладной записке заместителю наркома внутренних дел СССР Виктору Абакумову от 25 декабря 1941 года.

Как рассказал в разговоре с RT историк спецслужб Игорь Пыхалов, вербовка советских подростков была частью агитационной деятельности гитлеровцев среди советских граждан.

«В тыл Красной армии пытались забрасывать и завербованных в лагерях советских военнопленных, и детей, и коллаборационистов со стажем. Ставка делалась при этом, условно говоря, не на качество, а на количество. В немецкой разведке считали успехом выполнение заданий даже небольшой долей заброшенных», — рассказал Пыхалов.

По словам историков, когда стало очевидно, что война затягивается и ситуация складывается для нацистов неудачно, те стали привлекать подростков ещё активнее.

«Дети — это самый беззащитный контингент. У большинства взрослых они подсознательно вызывают симпатию, жалость и сочувствие. На эти эмоции и делали ставку немецкие организаторы детских разведшкол. Никаких моральных принципов у нацистов не существовало. Тем более что последователи гитлеровской расовой идеологии считали советских детей «унтерменшами», нисколько не заботясь об их будущем», — рассказал в беседе с RT историк Егор Яковлев.

Доклад СМЕРШ

© ЦОС ФСБ

Как изнутри выглядела нацистская машина по эксплуатации советских детей, сотрудники органов госбезопасности СССР узнали после ареста начальника одной из школ по подготовке детей-диверсантов Юрия Евтуховича — бывшего командира взвода Красной армии, перешедшего на сторону врага. Протоколы его допросов размещены на сайте ФСБ РФ.

По словам Евтуховича, вербовщики рассчитывали использовать интерес детей к путешествиям, приключениям и оружию, их желание подражать взрослым. Работу на нацистов пытались представить «игрой в солдатики». При этом им предлагали поступать на службу не к немцам напрямую, а в коллаборационистские формирования. Детям объясняли, что гитлеровские пособники воевали якобы не с их страной, а с советской властью.

Юрий Евтухович

© ЦОС ФСБ

Нацисты отбирали самых «бойких» подростков. После тяжелейших условий жизни в лагере им сразу выдавали добротную одежду, белый хлеб, масло, колбасу и конфеты. Евтухович подчёркивал, что всё это «являлось резким контрастом» по сравнению с лагерной обстановкой.

Подростков также возили на экскурсии в немецкие города, где им показывали наиболее успешные предприятия, водили в кино, кормили в ресторанчиках, где разрешалось пить пиво.

Анкета Юрия Евтуховича

© ЦОС ФСБ

«Во время экскурсий обращалось внимание ребят на красоту мест», — отмечал Евтухович в ходе допросов.

При этом кураторы внушали детям, что советская власть якобы объявила пленных «врагами народа», поэтому единственный путь для них — это вооружённая борьба против Красной армии.

Во время занятий в разведшколе подростков учили топографии, подрывному делу, строевой подготовке, стрельбе, использованию парашютов. Их также постоянно подвергали идеологической обработке.

Протокол допроса

© ЦОС ФСБ

В дальнейшем детей забрасывали в тыл Красной армии с запасом продуктов и взрывчаткой. Документов им не выдавали, рассчитывая, что их отсутствие не вызовет подозрений в силу возраста. По словам Евтуховича, дальнейшая судьба юных агентов немецкое командование совершенно не интересовала.

«Выбросим 100 агентов, пусть двое из них выполнят задание — и то хорошо», — объяснил он позицию нацистов.

Впрочем, как констатируют историки, планы по использованию советских подростков не принесли нацистской разведке ожидаемых результатов.

Протокол допроса

© ЦОС ФСБ

«Судя по известным документам, эффект от этой деятельности оказался более чем скромным. Большинство детей, оказавшись на советской территории, сразу сдавались властям», — отметил Пыхалов.

Об этом же свидетельствуют и документы, опубликованные ФСБ РФ.

«В первой декаде сентября с. г. органами Смерша, НКВД и НКГБ арестованы 28 агентов-диверсантов германской военной разведки в возрасте от 14 до 16 лет, переброшенных немцами на сторону Красной армии на самолётах. Из числа арестованных 15 диверсантов явились добровольно с повинной», — сообщал в НКВД и НКГБ СССР начальник Главного управления контрразведки Смерш НКО СССР Виктор Абакумов 21 сентября 1943 года.

Докладная записка НКВД-НКГБ

© ЦОС ФСБ

Как следует из обнародованных документов, советской военной контрразведке удалось своевременно принять меры по установлению мест дислокации подобных «разведшкол» и парализовать их работу.

«Привлечение детей к диверсионной деятельности противоречило гуманитарному праву. Это были омерзительные, аморальные поступки, как, впрочем, и многое другое, чем занимались нацисты на оккупированных территориях», — говорит Яковлев.

«История повторяется»

Как констатируют в Москве, в настоящее время на фоне специальной военной операции киевский режим проводит аналогичную деятельность среди молодёжи.

«ВСУ всё чаще совершают преступления руками детей, вербуя несовершеннолетних, которых просят присылать фотографии или координаты наших войск, а потом бьют артиллерией по нашим позициям и мирным жителям», — цитирует РИА Новости вице-спикера Госдумы Анну Кузнецову.

Украинские спецслужбы вербуют подростков для совершения преступлений на территории России, в первую очередь диверсий и шпионажа, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

Детский националистический лагерь на Украине

AP

© Efrem Lukatsky

«Киевский режим преследует детей звонками, сообщениями, чтобы, воспользовавшись их доверчивостью, нанести вред. Например, размещают в интернете объявления о быстром заработке, с помощью которых ищут исполнителей опасных деяний, таких как поджоги военкоматов, отделений полиции, релейных шкафов и других важных объектов», — рассказала она.

Эксперты отмечают, что украинские спецслужбы в своей работе используют почти те же методы, что и нацисты.

«Сама система пропагандистского образования, действующая сегодня на Украине, с её «древнеукраинскими князьями» и «героем Бандерой» ничуть не лучше абверовских лагерей из рассекреченных документов. А про военизированные лагеря при неонацистских батальонах, в которых детей учат зиговать и готовят стать убийцами, и говорить нечего», — заявил в разговоре с RT заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

По его словам, это укладывается в политику коллективного Запада по переписыванию истории.

Детский националистический лагерь на Украине

AP

© Efrem Lukatsky

«Происходит размывание итогов Второй мировой войны. Западные пропагандисты и их подручные пытаются уравнивать Сталина с Гитлером, приписывают преступления нацистов советской власти. Чего стоит только уникальный по своему цинизму фильм «Сволочи», который меня в своё время просто шокировал. В нём аморальные поступки абвера по использованию детей вменили органам советской госбезопасности, которые ничего подобного не делали», — отметил аналитик.

Он подчеркнул, что подобная ложь широко используется в пропагандистских целях при обработке детей и молодёжи.

«Чёрные мифы о нашем прошлом сегодня распространяются среди молодого поколения. Используя ложь об РФ и её истории, представители киевского режима пытаются склонить к предательствам и диверсиям российскую молодёжь, а также взрастить ненависть к нашей стране среди своих детей», — резюмировал Кошкин.