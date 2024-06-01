ВСУ обстреляли село Лемешовка в Брянской области, нарушено энергоснабжение

Село Лемешовка Севского района Брянской области подверглось обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины.

Как сообщил в личном Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз, в результате этого было нарушено энергоснабжение.

«Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены шесть жилых домовладений, легковой автомобиль, нарушено энергоснабжение», — отметил он, добавив, что на месте работают оперативные, аварийные и экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области из-за обстрела ВСУ без света остались шесть населённых пунктов.