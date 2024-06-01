Рост пенсий, повышение безопасности туристов и расширение льготной ипотеки под 2%: как изменится жизнь россиян в июне

С 1 июня пожилым россиянам, которым в мае исполнилось 80 лет, в два раза повысят надбавку к страховой пенсии. Кроме того, на летних верандах теперь разрешат продавать алкогольные напитки. Правительство, в свою очередь, определит виды и категории сложности туристических маршрутов, где требуется сопровождение инструкторов-проводников. Одновременно будут расширены условия дальневосточной и арктической ипотеки: её начнут выдавать участникам СВО, а также работникам образовательных и медицинских учреждений без учёта стажа работы. Об этих и других изменениях — в материале RT.

Надбавки к пенсиям

С 1 июня в России вдвое увеличится фиксированная выплата к страховой пенсии для всех пожилых граждан, кому в мае исполнилось 80 лет или была присвоена I группа инвалидности. В результате размер надбавки вырастет с нынешних 8,13 тыс. до почти 16,27 тыс. рублей.

Заявление подавать не нужно: перерасчёт произойдёт автоматически. При этом, если ранее человеку уже повысили пенсию в связи с получением I группы инвалидности, второй раз — по достижении им 80 лет — выплату увеличивать уже не будут.

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«Ранее удвоенную надбавку у нас получали только 80-летние граждане, ставшие инвалидами I группы. Затем эту норму пересмотрели, так как в большинстве случаев люди в этом возрасте и так имеют трудности со здоровьем. Поэтому сейчас необязательно быть инвалидом, чтобы получить увеличенную выплату. Это делается для поддержки возрастных пенсионеров», — рассказала RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Защита пенсий детей-инвалидов от списания

С 9 июня в России вступит в силу закон о защите прав детей-инвалидов и взрослых, признанных недееспособными. Положенные им пенсии будет запрещено списывать при взыскании долгов с другого человека.

Речь идёт о случаях, когда средства поступают на счета родителей, усыновителей или опекунов. Ранее, если эти люди не могли расплатиться с кредиторами, социальные выплаты могли быть списаны в счёт долга.

«Иммунитет от взыскания предлагается также предоставить на социальные доплаты к пенсии и доплаты по случаю потери кормильца. Принятие закона поможет восстановить справедливость в отношении наиболее уязвимых категорий граждан, которые нуждаются в нашей защите», — отмечал ранее глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Василий Пискарёв.

Новые правила для единого пособия на детей

С 1 июня в России изменятся правила назначения единого пособия на ребёнка от рождения до 17 лет. Напомним, размер такой выплаты зависит от доходов родителей и может составлять 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума на детей. Сейчас это около 7,5 тыс., 11,2 тыс. и 15 тыс. рублей соответственно.

Теперь, если родители в разводе, при расчёте дохода для назначения единого пособия будет по-новому учитываться сумма алиментов. В случае, когда они установлены судом, будет считаться объём фактически поступивших средств. Если же родители договорились об алиментах, то будет учтена сумма, указанная в заявлении. При этом её размер не должен быть меньше определённого порога: на одного ребёнка — 4,8 тыс. рублей, на двоих детей — 6,4 тыс., а на троих — 9,6 тыс.

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В то же время при назначении единого пособия государство теперь не будет учитывать доходы семьи от подработки несовершеннолетнего ребёнка, если он совмещает трудовую деятельность с учёбой в школе, вузе или ссузе. Обучение должно быть очным и длиться не менее шести месяцев, а для подтверждения этого потребуется справка из учебного заведения.

Борьба с детской преступностью и смягчение наказания для матерей

9 июня в России вступит в силу закон об уголовной ответственности за вовлечение детей в совершение преступлений (от трёх и более) небольшой и средней тяжести. Виновному будет грозить лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

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При этом 10 июня должен вступить в силу закон о праве на условно-досрочное освобождение для женщин с детьми до четырёх лет, осуждённых за преступления небольшой тяжести. Речь идёт о случаях, когда дети находятся в доме ребёнка того же исправительного учреждения, где содержится мать. Ранее возможность получить УДО была только у женщин с детьми до трёх лет.

Новые условия оборота и продажи алкоголя

С 1 июня вступает в силу закон, разрешающий продавать алкогольные напитки на летних верандах кафе. Для этого у заведения обязательно должна быть соответствующая лицензия. Прежде такая продажа была запрещена, а нарушителям грозил штраф: для должностных лиц сумма составляла 30—40 тыс. рублей, для организаций — 100—300 тыс., а для посетителей — 1,5 тыс.

Также с 1 июня в России будет запрещён оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без наличия сопроводительных электронных документов. Они необходимы для подтверждения легальности производства и оборота такой продукции.

Обновления для путешественников

С 1 июня правительство определит виды и категории сложности туристических маршрутов, где требуется сопровождение аттестованного инструктора-проводника. Российские регионы смогут самостоятельно определять такие маршруты на своих территориях.

Утверждённые кабмином организации будут аттестовывать инструкторов-проводников. Те, в свою очередь, должны будут уведомлять МЧС и региональные органы власти о сопровождении туристов на одном из обозначенных маршрутов до и после его прохождения.

РИА Новости

© Олеся Печенкина

С 17 июня вступит в силу закон, освобождающий российские круизные лайнеры от прохождения пограничного контроля при заходе в пункты и порты, прилегающие к территориям Арктической зоны и Дальневосточного федерального округа. В результате, как ожидается, туроператоры и круизные компании смогут предлагать клиентам более привлекательные маршруты по сравнению с иностранными конкурентами.

Обновление дальневосточной и арктической ипотек

С 1 июня в России расширяются условия дальневосточной и арктической ипотек под 2% годовых. Теперь оформить заём на выгодных условиях смогут участники специальной военной операции и члены семей бойцов, погибших в ходе СВО. Причём банки будут обязаны выдавать такие кредиты без ограничений по возрасту и семейному положению.

В то же время работникам медицинских и образовательных организаций можно будет взять эту ипотеку без учёта трудового стажа. Ранее такая возможность была только у сотрудников с опытом работы по специальности не менее пяти лет.

Более того, максимальный размер льготного кредита в рамках обеих программ будет повышен с 6 млн до 9 млн рублей. Эта опция станет доступна при покупке жилья на вторичном рынке или готового дома с земельным участком площадью более 60 кв. м в моногородах.

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«Увеличение лимита — это своего рода необходимость и адаптация программ под реальные условия рынка. Возможности для строительства в этих регионах ограниченные, а потому и возведение жилья обходится дороже, чем в среднем по России. В результате купить что-то стоящее в рамках предыдущих ограничений было довольно трудно», — объяснил RT вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

Ответственность за некачественные услуги ЖКХ

9 июня вступит в силу закон об ужесточении наказания за предоставление некачественных коммунальных услуг. Речь идёт, например, о подаче грязной воды, отключении света и отопления зимой.

Как ранее отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, штрафы для ресурсоснабжающих компаний не пересматривались с 2007 года. Теперь их размер «вырастет многократно» и будет составлять до 100 тыс. рублей.

«В настоящее время для должностных лиц ресурсоснабжающих организаций штраф не превышает 1 тыс. рублей, а для юридических — 10 тыс. Поэтому им проще и дешевле нарушать, чем предоставлять вовремя качественные услуги», — отмечал парламентарий.

Поддержка художественных промыслов

С 10 июня органы власти и местного самоуправления смогут оказывать финансовую, информационную, консультативную, организационную и другую помощь мастерам художественных промыслов.

При этом в каждом субъекте страны начнут работать художественно-экспертные советы, которые станут определять, можно ли отнести то или иное изделие к конкретному художественному промыслу, распространённому в регионе. Мастера, в свою очередь, получат возможность оформляться как самозанятые.