«По однотипной методике»: что стояло за серией подростковых самоубийств в Тюмени 1990-х

За двадцать лет до «Синего кита», в конце 1990-х, в Тюмени произошла серия загадочных самоубийств молодых людей. В течение двух месяцев с собой покончили три подростка и их 22-летняя знакомая. Их родители провели собственные расследования и пришли к выводу, что погибшие могли стать жертвами тайной секты.

18 мая 1996 года на окраине Тюмени, в посёлке Антипино, жильцы дома обнаружили на лестничной площадке тело Дмитрия Б. Спустя два месяца, 26 июля, на пустыре нашли мёртвым его друга Стаса Б. Ещё через три дня, 29 июля, у себя в комнате тем же способом покончил с собой друг погибших Сергей С. Осенью в Антипине точно так же, как и подростки, покончила с собой их знакомая — 22-летняя студентка Татьяна.

Борис Б., отец Стаса, разбирая вещи сына, наткнулся на странные рисунки и записи, сделанные на неизвестном языке, — все явно оккультного характера. Мужчина решил, что в бумагах были зашифрованы очерёдность и способ лишения подростков жизни, — по мнению Бориса, смерть его сына была убийством, а не суицидом, причём этому предшествовал некий таинственный ритуал.

Со своими выводами отец Стаса пошёл к мамам Дмитрия и Сергея. Родители поделились друг с другом деталями, вызвавшими у них подозрения. Например, соседка семьи Сергея рассказала, что видела, как в день гибели подростка к ним в подъезд заходила незнакомая женщина в ярко-красном платье. При этом мать Сергея вспомнила, что незадолго до этого сын говорил, что во сне ему «являлась смерть — красная дама, которая вручила повестку».

Кроме того, на кассете, где были записаны видеоигры (подростки вместе играли на компьютере «Кворум», игры для которого записывались на аудиокассеты), при прослушивании родители услышали женский голос, который чётко произнёс: «Двадцать девятого». Это число совпадает с датой смерти Сергея.

«По однотипной методике»

Правоохранительные органы поначалу не связали эти смерти между собой. Родители отправили в прокуратуру жалобу на отказ в возбуждении уголовного дела, в которой попросили объединить для проверки однотипные самоубийства в Антипине, включая смерть Татьяны.

По мнению родителей погибших, при предыдущих проверках был допущен ряд просчётов. Например, следователи не допросили лифтёра, дежурившего в день смерти Дмитрия Б., а он мог указать, пришёл юноша в дом один или в компании, поскольку накануне парень подрался с группой подростков, которые могли быть причастны к его смерти.

В заключении экспертов о причине смерти не было исследовательской части, отмечали родители. Отдельно они просили проверить смерть Стаса Б.: протокол осмотра места гибели и заключение судмедэксперта противоречили друг другу, и это вызвало у родителей сомнения в том, что юноша мог сам лишить себя жизни. Также не был проверен круг общения подростков: ни друзья-неформалы, ни взрослые наставники. Борис Б., в частности, указал, что его сын ездил брать уроки к некоему «магу из Сургута».

Проверку прокуратура проводила спустя два года после самоубийств — с февраля по август 1998-го. «Согласно заявлениям родителей подростков, а также информации, публикуемой в СМИ, в 1996 году в Тюмени от рук сатанистов погибли до 30 подростков», — говорится в постановлении прокуратуры (есть в распоряжении RT). Там отмечается, что гибель молодых людей происходила «по однотипной методике». Вместе с тем, по данным ведомства, всего в Тюмени в 1996 году зарегистрировано 149 подобных случаев самоубийств: «Из них в отношении несовершеннолетних — семь случаев, лиц в возрасте до 30 лет — 19 случаев».

Смерть Татьяны, Стаса Б., Сергея С. и Дмитрия Б. признали самоубийством. Финансовых проблем и конфликтов, которые могли бы привести к смерти, у ребят не было, отмечается в документе. Не нашли в рамках прокурорской проверки в городе и объединений сатанистов, которые могли бы внушить молодым людям мысли о суициде. «В результате расследования нет причины предполагать, что причиной смерти стали противоправные действия с чьей-либо стороны», — говорится в постановлении.

© из личного архива

Правоохранительные органы пришли к выводу, что самоубийства произошли «по мотиву личных переживаний, тяжёлой жизненной ситуации, а также личностных особенностей характера». Психическими расстройствами погибшие не страдали, отмечается в постановлении. Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что причиной гибели могло стать «своеобразие интересов и системы ценностей — увлечение магией и оккультизмом».

«Достаточно запустить волну»

Согласно материалам прокуратуры, к занятиям магией подростков, до этого объединённых совместным прослушиванием хеви-метала, видеоиграми, а также употреблением алкоголя и наркотиков, приобщил их знакомый.

«Увлечения магией у Стаса Б. начались по инициативе Д., который предложил ему заниматься магией для того, чтобы «достичь совершенства с высшими существами». В ходе занятий подростки использовали книги, которые приобретали в магазинах и иных торговых точках г. Тюмени, газетные публикации, теле- и радиопередачи, делали записи на основе прочитанного», — отмечается в документах.

Знакомый подростков, говорится в материалах дела, прекратил занятия оккультизмом и магией ещё в 1994 году, а «книги, по которым занимался, сжёг». При этом сам он сообщил следствию, что подростки неоднократно намеревались покончить с собой из-за проблем с девочками и конфликтов с родителями. Однако в материалах дела отмечается, что накануне гибели оснований для самоубийства ни у кого из подростков не было.

Миссию по набору новых адептов, судя по документам следствия, после этого взял на себя Стас Б. Он пытался привлечь к занятиям магией других друзей — Виталия и Алексея. По версии родителей погибших, парни также состояли в этом оккультном кружке и были определены как следующие жертвы. После смерти молодых людей один из них запил, а второй уехал из Антипина, сообщали СМИ в конце 1990-х.

© из личного архива

По мнению психолога Сергея Ениколопова, по структуре эта группа состояла из лидера и ведомых. «Скорее всего, был наставник, который познакомился с психотехниками. Серия самоубийств в такой среде вполне ожидаема. Если была группа людей с подобными интересами, тем более опытом приёма наркотиков, то их легко завести. Достаточно первому запустить волну — и остальные подтянутся», — пояснил RT эксперт.

«Потом приходят демоны»

«Теперь, Господь, ты наслаждающийся жертвоприношениями помни все мои жертвы, вспомни всё что я сделал для тебя», — писал Стас Б. (орфография и пунктуация сохранены, записи есть в распоряжении RT).

Судя по конспектам подростка, практиковали в Антипине преимущественно енохианскую магию, а загадочные письмена, которые не смог расшифровать отец Стаса, — енохианский язык, используемый в заклинаниях. Это оккультная практика, появившаяся в XVI веке в Англии. Она предлагает адептам установить контакт с ангелами и получить от них знания в обмен на некую жертву, под критерии которой вполне подходило самоубийство.

Кроме того, в тетрадях были описания некоторых психотехник и видов медитации, которые, по словам Сергея Ениколопова, тяжело самостоятельно контролировать. Они легко могли расшатать подростковую психику и подтолкнуть к непоправимому. «Сначала человек вызывает ангелов и с ними общается, а потом приходят демоны, и воображение уже не остановить», — отметил он.

Учитывая, что бытовые мотивы найти не удалось, версия, что к самоубийствам привели оккультные занятия, наиболее вероятна. Однако личность того, кто научил подростков достаточно редким по тем временам суицидальным практикам, установить так и не удалось.

Благодарим за помощь в подготовке материала Алексея Холопова — заведующего криминалистической лабораторией Санкт-Петербургского юридического института — филиала Университета прокуратуры РФ, кандидата юридических наук, доцента, старшего советника юстиции, специалиста по расследованию ритуальных убийств.